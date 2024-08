W trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open, Iga Świątek zmierzy się z Anastazją Pawluczenkową. Czy uda jej się pokonać doświadczoną rywalkę i awansować do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa na Polsatsport.pl.

US Open to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie, odbywający się corocznie na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku. W zeszłym roku triumfowała Coco Gauff, która w emocjonującym finale pokonała Arynę Sabalenkę 2:6, 6:3, 6:2.

Liderka rankingu WTA rozpoczęła turniej US Open od zwycięstwa nad Kamillą Rachimową, pokonując ją 6-4, 7-6. W drugiej rundzie Świątek zmierzyła się z Eną Shibaharą, którą pokonała w zaledwie 66 minut, oddając rywalce tylko jednego gema i wygrywając 6-0, 6-1. Teraz przed Świątek kolejne wyzwanie – mecz z Anastazją Pawluczenkową.

ZOBACZ TAKŻE: Co za zmiana u Igi Świątek! "Na przestrzeni lat zdałam sobie sprawę..."

Jej rywalka to zawodniczka o bogatym doświadczeniu i licznych sukcesach na koncie. Tenisistka, która w 2021 roku dotarła do finału French Open, ma na swoim koncie 12 tytułów WTA w singlu oraz 6 w deblu. W tegorocznym US Open pokonała już Taylah Preston w dwóch setach oraz Elisabettę Cocciaretto w trzech partiach.



Tradycja amerykańskiego "Szlema" sięga 1881 roku. Od 1978 roku rywalizacja toczy się na kortach w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W 2023 roku pula nagród dla uczestników wyniosła 65 milionów dolarów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Anastazja Pawluczenkowa na Polsatsport.pl.

ŁO