Znamy półfinalistów turnieju w Wilanowie. Strefa medalowa bez Polaków

Na Plaży Wilanów zakończyła się sobotnia rywalizacja w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Wyłoniła ona cztery zespoły, które ostatniego dnia turnieju powalczą o medale. Wśród półfinalistów nie ma reprezentantów Polski.

Sobotnia rywalizacja na Plaży Wilanów rozpoczęła od grupowej rundy przegranych. W niej udział wzięły cztery polskie dwójki. Pierwsi na boisko wybiegli Andrzej Paszkowski i Martin Chiniewicz. Biało-Czerwoni zmierzyli się ze Szwedami – Grahnem i Isakssonem. Mimo starań Polaków, to szwedzcy zawodnicy pokazali się lepiej w końcówkach. Dało im to awans do Round 12.

Następnie o pozostanie w turnieju walczyli Tomasz Jaroszczak i Jarosław Lech. Ich przeciwnikami byli Hadar i Lanciano z Izraela. Po bardzo zaciętej rywalizacji o końcowym wyniku decydował tie-break. W nim lepsi okazali się Polacy, którzy awansowali do kolejnej rundy. Izraelczycy zakończyli udział w turnieju.

Igor Ciemachowski i Piotr Groszek byli ostatnimi reprezentantami Polski, którzy rywalizowali o być albo nie być w turnieju. Zagrali z siatkarzami z Austrii – Leitnerem i Pascariucem. Biało-Czerwoni walczyli do samego końca, ale po ostatnim gwizdku, to austriacka para cieszyła się z wygranej.

W Round 12 kibice mogli dopingować dwie polskie pary. Najpierw Jaroszczak i Lech zmierzyli się z Bialokozem i Batranem z Anglii. W pierwszym secie Biało-Bzerwoni zostali zdominowani przez przeciwników i przegrali do 11. W drugiej partii radzili sobie trochę lepiej, ale i tak zwyciężyli angielscy zawodnicy.

- Dużo nam nie brakowało. W zasadzie oba sety przegrane były przez nas w końcówkach, prawie na przewagi. Zabrakło nam trochę skuteczności w side-outcie. Mieliśmy swoje szanse. Trochę breaków, fajnie funkcjonowała nam zagrywka i blok, ale właśnie ta skuteczność w ataku po swoim przyjęciu troszkę nam siadła – powiedział Igor Ciemachowski po spotkaniu.

Ostatnią szansą Polaków na awans byli Maciej Rudol i Michał Korycki. Biało-Czerwoni w Round 12 zmierzyli się z Austriakami Leitnerem i Pascariucem, którzy wyeliminowali już Ciemachowskiego i Groszka. Polacy dawali z siebie wszystko, jednak w końcówkach setów to austriaccy zawodnicy pokazali swoją przewagę. Ostatecznie po dwóch setach nasi zawodnicy pożegnali się z rywalizacją.

- Na pewno pozostał niedosyt. Połączyliśmy się na szybko i było widać to na boisku. Mimo to liczyliśmy na lepszy wynik. Cieszymy się, że chociaż trochę radości mogliśmy zapewnić kibicom na tej fantastycznej plaży w Wilanowie. Zostaje nam wyciągnięcie wniosków i dobre wspomnienia. To na pewno była dobra decyzja, żeby spróbować powalczyć w Warszawie o najwyższe cele – powiedział po meczu Maciej Rudol.

W spotkaniach ćwierćfinałowych rywalizowały jedynie zagraniczne pary. Mimo to doping na trybunach Plaży Wilanów nie słabł. Po zaciętych czterech meczach zostały wyłonione drużyny, które powalczą o medale. W niedzielnej rywalizacji zobaczymy Bialokoza i Batrane’a z Anglii, Leitnera i Pascariuca z Austrii, a także dwie pary ze Szwecji Andreasson/Andersson oraz Hölting Nilsson/Andersson.

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa - wyniki sobota:

II runda – przegrani:

Paszkowski/Chiniewicz (POL) – Grahn/Isaksson (SWE) 0:2 (17:21, 21:23)

Ruud/Thorkildsen (NOR) – Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 0:2 (21:23, 22:24)

Jaroszczak/Lech (POL) – Hadar/Lanciano (ISR) 2:1 (14:21, 21:16, 15:13)

Ciemachowski/Groszek (POL) – Leitner L./Pascariuc P. (AUT) 0:2 (19:21, 18:21)

Round 12:

Adelmo/Mateus (BRA) – Grahn/Isaksson (SWE) 2:0 (21:19, 21:14)

Juchnevic/Vasiljev (LTU) – Datsiuk/Likhatskyi (UKR) 1:0 (21:17)

Jaroszczak/Lech (POL) – Bialokoz/Batrane (ENG) 0:2 (11:21, 19:21)

Leitner L./Pascariuc P. (AUT) – Rudol/Korycki (POL) 2:0 (21:16, 21:18)

Ćwierćfinały:

Andreasson/Andersson, A. – Adelmo/Mateus (BRA) 2:0 (21:14, 21:11)

Juchnevic/Vasiljev (LTU) – Hölting Nilsson/Andersson (SWE) 2:1 (16:21, 22:20, 15:13)

Bialokoz/Batrane (ENG) – Wüst/Fröbel (GER) 2:0 (21:15, 21:15)

Elazar/Cuzmiciov (ISR) – Leitner L./Pascariuc P. (AUT) 1:2 (16:21, 21:13, 17:19)

