Austriacy najlepsi w Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa

Niedziela była ostatnim dniem zmagań w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. Mimo braku polskich zespołów w strefie medalowej, na trybunach nie brakowało gorącego dopingu kibiców. Po ostatnim gwizdku sędziego ze złota mogli cieszyć się Austriacy Laurenz Leitner i Paul Pascariuc. To oni w sobotę wyeliminowali z turnieju dwie polskie pary. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest ORLEN Paliwa – lider hurtowej sprzedaży produktów paliwowych.

W niedzielnej sesji porannej na Plaży Wilanów rozegrano półfinały VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa. W pierwszym z nich Szwedzi Stefan Andreasson i Anton Andersson zmierzyli się z Robertem Juchnevicem i Arturem Vasiljevem z Litwy. Spotkanie od samego początku było niezwykle zacięte i wyrównane. Żadna z drużyn nie miała zamiaru odpuszczać. Ostatecznie do rozstrzygnięcia tej rywalizacji potrzebny był tie-break. W nim zwycięstwo przypieczętowali szwedzcy siatkarze.

W drugim meczu półfinałowym Laurenz Leitner i Paul Pascariuc z Austrii zmierzyli się z angielską dwójką Frederick Bialokoz i Issa Batrane. Obie reprezentacje prezentowały podobny poziom. Jednak w końcówkach partii szczęście było po stronie Austriaków.

Po zakończeniu półfinałów na Plaży Wilanów nastąpiła krótka przerwa. W jej trakcie kibicom zgromadzonym na trybunach zaprezentowano pokazowy mecz tenisa plażowego. Rozegrano również mecz gwiazd. Oba wydarzenia odbyły się w ramach projektu Ku Chwale Bohaterom Powstania Warszawskiego. We wszystkim wynik był sprawą drugorzędną. Chodziło głównie o dobrą zabawę i upamiętnienie walczących w Powstaniu Warszawskim.

Po południu do rywalizacji o brązowy medal przystąpiły pary Bialokoz/Batrane i Leitner/Pascariuc. Inauguracyjna partia padła łupem Anglików, którzy dość szybko przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. W drugiej partii końcówka należała do siatkarzy z Litwy, którzy doprowadzili do remisu. O zdobyciu trzeciego miejsca zadecydował tie-break. W nim po bardzo zaciętej walce lepszy okazał się duet z Anglii.

W ostatnim spotkaniu turnieju męskiego VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa Andreasson i Andersson ze Szwecji zmierzyli się z Leitnerem i Pascariucem z Austrii. Stawką meczu było złoto. W pierwszym secie grę kontrolowali szwedzcy zawodnicy. W drugim role odwróciły i austriacka dwójka doprowadziła do wyrównania. Decydująca odsłona była niezwykle wyrównana, a o jej końcowym rezultacie decydowały detale. Po ostatnim gwizdku sędziego ze złota mogli cieszyć się Austriacy.

VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Paliwa - wyniki rundy finałowej:

Półfinały:

Juchnevic/Vasiljev (LTU) – Andreasson/Andersson, A. (SWE) 1:2 (20:22, 21:18, 13:15)

Leitner L./Pascariuc P. (AUT) – Bialokoz/Batrane (ENG) 2:0 (21:19, 21:17)

Mecz o 3. miejsce:

Juchnevic/Vasiljev (LTU) – Bialokoz/Batrane (ENG) 1:2 (16:21, 21:19, 12:15)

Finał:

Andreasson/Andersson, A. (SWE) – Leitner L./Pascariuc P. (AUT) 1:2 (21:13, 15:21, 13:15)

Informacja prasowa