Decyzja zapadła! Znany trener zakończył współpracę z siatkarską reprezentacją

Roberto Piazza to trener znany polskim kibicom m.in. z pracy w Jastrzębskim Węglu (2014–15) oraz PGE Skrze Bełchatów (2017–19), z którą wywalczył mistrzostwo Polski. W ostatnich latach prowadzi natomiast klub Allianz Milano.

W 2019 roku włoski szkoleniowiec został selekcjonerem reprezentacji Holandii siatkarzy. Na początku 2023 roku umowę z trenerem przedłużono na dwa kolejne sezony i wygasła ona po zakończeniu tegorocznych zmagań reprezentacyjnych.

– Spędziłem wspaniały czas z holenderską drużyną, która poczyniła ogromne postępy. Dzięki tej grupie rozwinąłem się jako trener i jako osoba. Jestem wdzięczny za szansę, jaką otrzymałem w Holandii. Przez te lata lata mogłem pracować w zgranym zespole i ze świetnymi kolegami – powiedział na pożegnanie Piazza, cytowany przez stronę holenderskiej federacji.

Pod wodzą Piazzy holenderscy siatkarze zrobili spore postępy. W 2021 i 2023 roku zajmowali piąte miejsca w mistrzostwach Europy i były to najlepsze wyniki tej reprezentacji w XXI wieku. Walczyli o miejsce w czołowej dziesiątce na świecie, czego efektem była dziesiąta lokata w mistrzostwach świata 2022 oraz ósme (2022) i dziesiąte (2023) miejsce w Lidze Narodów. Miniony sezon nie był jednak zbyt udany. Pomarańczowi uplasowali się na 13. pozycji w VNL i nie zdołali uzyskać kwalifikacji na igrzyska w Paryżu.

– Patrząc wstecz na cały ten okres, możemy stwierdzić, że współpraca i rozwój zespołu przebiegały dobrze. Piazza odegrał w tym kluczową rolę. Życzymy mu powodzenia na kolejnych etapach kariery. Nadszedł czas, abyśmy rozpoczęli nowy kurs i poszukali trenera, który najlepiej będzie do niego pasował – stwierdził dyrektor techniczny holenderskiego związku Herman Meppelink.