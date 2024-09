Piękny gest Lewandowskiego. Zaproponował obniżkę kontraktu!

Robert Lewandowski w świetnym stylu rozpoczął rozgrywki La Liga w barwach Barcelony. Reprezentant Polski ma na swoim koncie aż cztery bramki i lideruje w klasyfikacji strzelców. To jednak nie koniec dobrych wiadomości wokół "Lewego", którego nie tylko za formę sportową pochwalił prezes katalońskiego klubu - Joan Laporta.

- To piłkarz zaangażowany w życie klubu. Kiedy usłyszał, że mamy problemy z realizacją Finansowego Fair Play zaproponował obniżenie wartości własnego kontraktu, aby pomóc zespołowi. Jestem mu za to niezwykle wdzięczny, ale odpowiedziałem, że to nie jest konieczne - podsumował Laporta.



Podczas wtorkowego spotkania z przedstawicielami mediów Laporta poruszył również temat wyśmienitej formy Polaka.



- Widzę Roberta bardziej zmotywowanego niż kiedykolwiek. Potrzebował nowego bodźca, jest w świetnej formie fizycznej. Jest bardzo podekscytowany tym sezonem - dodał Laporta.



Barcelona świetnie rozpoczęła sezon notując serię czterech zwycięstw z rzędu bez żadnej porażki w tegorocznych rozgrywkach. Nieco inaczej jest na polu finansowym, gdzie kataloński klub od dłuższego czasu boryka się z problemami. Trenerem hiszpańskiego klubu jest Hansi Flick, który miał okazję pracować wcześniej z Lewandowskim w Bayernie Monachium.

PI, Polsat Sport