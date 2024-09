Bajońskie sumy na wypłacie Igi Świątek. A to jeszcze nie koniec

Od kilku lat Iga Świątek jest królową światowego tenisa. Utrzymuje się na prowadzeniu w rankingu WTA i wygrywa w najważniejszych turniejach. Oczywiście przekłada się to na pieniądze. Ile do tej pory Iga Świątek zarobiła na tenisowych kortach i o jakie sumy powalczy w najbliższych tygodniach? Sprawdźmy.

Ile do tej pory zarobiła Iga Świątek na korcie?

Już teraz Iga Świątek dołączyła do grona najlepszych tenisistek w historii. Bez dwóch zdań jest najlepszą tenisistką w historii Polski, a ma dopiero 23 lata. Przed nią jeszcze wiele lat występów na najwyższym światowym poziomie. Iga Świątek na swoim koncie ma już 22 wygrane turnieje cyklu WTA, w tym pięć turniejów wielkoszlemowych. Co roku bije kolejne rekordy. Na korcie porywa tłumy. Oczywiście świetna gra przekłada się na zarobki Igi Świątek, a te nie są małe.

Zgodnie z danymi udostępnianymi przez WTA w dotychczasowej karierze Polka zarobiła już ponad 31,5 miliona dolarów, a kwota ta nie uwzględnia jej startu w US Open. Po turnieju w Nowym Jorku będzie to minimum o pół miliona więcej. W przeliczeniu na złotówki dotychczasowe zarobki Igi Świątek na korcie to około 122 milionów złotych. Do tego warto dodać gaże reklamowe, jednak te objęte są tajemnicą handlową. Nasza tenisistka należy do grona najlepiej zarabiających polskich sportowców w ostatnich latach.

Tyle Iga Świątek zarobiła dotychczas w 2024 roku

Sezon 2024 układa się kapitalnie dla Igi Świątek. Polka triumfowała po raz trzeci z rzędu turnieju wielkoszlemowego Roland Garros. Otrzymała za to nagrodę w postaci ponad 2,5 milionów dolarów. Drugą największą gażę zarobiła za zwycięstwo w amerykańskim Indian Wells. Po tym turnieju na jej konto wpłynęło 1,1 miliona dolarów. Do tego warto doliczyć wypłaty za zwycięstwa w Mutua Madrid Open i Internazionali d’Italia w Rzymie. Za każde z tych zwycięstw zgarnęła po 963 225 dolarów. Sporo zgarnęła również za turniej w Dosze, bo nagroda wyniosła powyżej 0,5 miliona dolarów.

Według oficjalnych źródeł do turnieju US Open w Nowym Jorku Iga Świątek w samym 2024 roku zarobiła nieco ponad 7 milionów dolarów amerykańskich. Daje to ponad 27 milionów złotych, a z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Przed nią kolejne ważne turnieje.

Wielkie pieniądze do zdobycia w US Open

Iga Świątek walczy o triumf w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku. Za awans do ćwierćfinału zarobiła już 530 tysięcy dolarów, co daje około dwóch milionów złotych. Jeżeli dojdzie jeszcze dalej, to jej wypłata będzie sukcesywnie rosła. Warto przypomnieć, że nagroda główna w kobiecym turnieju US Open to aż 3,6 miliona dolarów. O takie pieniądze walczy Iga Świątek na kortach twardych we Flushing Meadows-Corona Park.

Ile Iga Świątek może zarobić w Seulu?

Niedawno Iga Świątek pojawiła się na liście startowej turnieju WTA 500 w Seulu w Korei Południowej. Tym samym Polka zadebiutuje w tych zawodach, które w tym roku zyskały wyższą rangę. Tytułu będzie broniła Amerykanka Jessica Pegula, a gra będzie toczyła się o duże pieniądze. Zwyciężczyni zgarnie około 500 000 dolarów. Turniej odbędzie się w dniach 16-22 września.

Kolejne starty Igi Świątek w tym sezonie

Po turnieju w Seulu Polkę będą czekały jeszcze kolejne starty. Już teraz wie, że na zakończenie sezonu zagra w turnieju WTA Finals w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej może wciąż udział w prestiżowych i dobrze opłacanych turniejach w Azji, w tym: China Open w Pekinie, Wuhan Open i Pan Pacific Open w Tokio. Do zgarnięcia jest jeszcze kilka milionów dolarów. Ile Iga Świątek zarobi do końca sezonu 2024? Wiele wskazuje na to, że jej zarobki tylko w tym roku przekroczą 10 milionów dolarów.

Polsat Sport