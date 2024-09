Czy mistrz Polski sprawi niespodziankę w hokejowej LM? Były selekcjoner zabrał głos

- Zespół Ilves jest w tym meczu faworytem, ale to nie oznacza, że Unia przegra wysoko to spotkanie – zapewnia przed meczem hokejowej Ligi Mistrzów Ilves Tampre – Re-Plast Unia Oświęcim były zawodnik Ilves Tampere oraz były selekcjoner reprezentacji Polski, a obecnie trener słowackiej Dukli Michalovce, Tomek Valtonen.

Ilves Tampere to drużyna, która w Lidze Mistrzów jest w stanie wygrać z każdym rywalem. To nie jest raczej dobra wiadomość dla debiutującego w tych rozgrywkach zespołu aktualnego mistrza Polski - Re-Plast Unii Oświęcim…

Tak, to prawda. Nie jest żadną tajemnicą, że to Ilves jest w tym meczu zdecydowanym faworytem. To zespół, który preferuje ofensywny styl gry i jego wizytówką jest gra wysokim pressingiem bez względu, kto jest jego rywalem.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitan mistrzów Polski przed meczem Ligi Mistrzów: Musimy zagrać bezbłędnie w obronie

Mecz zostanie rozegrany na dużo mniejszej arenie - Hakametsän halli. To może być jakiś atut dla mistrzów Polski?

Hakametsän to najstarsza hala w całej Finlandii i Ilves kocha tam grać, bo ten legendarny obiekt ma swoją duszę i jest po prostu piękny. Zresztą niedawno w tradycyjnym turnieju Tampere Cup, w którym zagrały zespoły Ilves, Tappary, IFK Helsinki i HC Davos, mecze z udziałem Ilves i Tappery oglądał komplet widzów, mimo iż był to turniej towarzyski. Podobnie powinno być w spotkaniu przeciwko Unii.

Tampere to miasto, które nieodzownie kojarzy się z hokejem…

Ilves, Tappara czy choćby Koovee to kluby doskonale kibicom nie tylko w Finlandii, zresztą słyną też ze świetnej pracy z młodzieżą. A samo miasto jest piękne. Były przeprowadzone badania, które wykazały, że Tampere jest najlepszym miejscem do życia w Finlandii. Lepszym nawet od Helsinek. Zresztą sam obecnie gdy jestem w Finlandii, to mieszkam właśnie w Tampere.

Dotychczasowy trener Antti Pennanen został nowym trenerem reprezentacji Finlandii, a w jego miejsce zespół Ilves od tego sezonu prowadzić będzie Tommi Niemela. Czy ta zmiana może wpłynąć na jakość gry tego zespołu?

W Finlandii pracuje się długofalowo i już w październiku ubiegłego roku było wiadomo, że Pennanen będzie prowadził kadrę, ale dopiero od tego sezonu, kiedy wygaśnie mu kontrakt. To pozwoliło działaczom Ilves spokojnie poszukać jego następcy i wybór padł na Tommiego Niemelę, który przez ostatnie cztery lata pracował w Lahti Pelicans. To jest trener, który także preferuje ofensywny styl gry, a więc właśnie kogoś takiego szukali do pracy w Ilves.

Przyznam się szczerze, że w Polsce takie sytuacje są praktycznie nie do pomyślenia i to nie tylko w hokeju na lodzie, aby trener który nie przedłużył umowy, mógł dalej spokojnie pracować, aby do końca wypełnić swój kontrakt.

W Finlandii to coś zupełnie normalnego, poza tym tutaj bardzo rzadko w trakcie sezonu dochodzi do zmian na stanowisku trenera. Zresztą sam się o tym przekonałem gdy pracowałem w Jokericie Helsinki, a później kiedy przez cztery lata byłem trenerem Vaasan Sport. W Polsce trenerzy zmieniani są zdecydowanie częściej i to nie tylko w hokeju na lodzie.

Na których zawodników Ilves warto zwrócić uwagę?

Bardzo ważnym zawodnikiem jest na pewno kapitan Niklas Friman. Bardzo pewny obrońca, świetnie gra w osłabieniu, ale też w przewagach. Nie tylko w Ilves, ale praktycznie w większości fińskich klubów panuje taka niepisana zasada, że kapitanem zespołu jest zazwyczaj wychowanek. Friman pochodzi z Turku, ale swoją postawą zasłużył na to wyróżnienie. Dwa lata temu z reprezentacją Finlandii zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Skoro mowa o wychowankach to warto zwrócić uwagę na Eemeliego Suomi. Ma instynkt do strzelania goli, krążek go szuka pod bramką i do tego znakomity przegląd sytuacji. Dziwię, że gdzieś nie wyjechał do jakiegoś dobrego klubu zagranicznego, bo ma naprawdę ogromne umiejętności, ale praktycznie przez całą karierę występuje tylko w Ilves. Ja chciałbym zwrócić uwagę na innego napastnika Kaspera Björkqvista. To nie jest zawodnik, który strzela dużo goli, asystuje i gra w pierwszym lub drugim ataku. To jest niezwykle waleczny, pracowity i charakterny zawodnik grający w trzeciej lub czwartej formacji, a przy tym bardzo pożyteczny i potrzebny drużynie.

Nie da się ukryć, że szanse Unii na wywalczenie korzystnego wyniku nie są zbyt duże…

Zespół Ilves jest w tym meczu faworytem, ale to nie oznacza, że Unia przegra wysoko to spotkanie. Niedawno grałem z Michalovcami przeciwko nim na turnieju w Oświęcimiu. Wygraliśmy to spotkanie, ale po bardzo zaciętej i wyrównanej grze. Podobała mi się gra Unii i widać było, że trener Nik Zupancic ma pomysł na ten zespół. W swojej karierze szkoleniowej współpracował z trenerami z Finlandii i ten styl zespół Unii ma doskonale wypracowany na przykład podczas gry forecheckingiem, albo kiedy muszą mocniej pracować w obronie. Mistrzowski tytuł, który wywalczyli w poprzednim sezonie w żadnym wypadku nie był dziełem przypadku, tylko efektem ciężko przepracowanego całego sezonu.

Transmisja czwartkowego meczu Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie Ilves Tampere – Re-Plast Unia Oświęcim na żywo od 17:20 w Polsacie Sport 3. Początek niedzielnej konfrontacji Re-Plast Unia Oświęcim – Eisbaren Berlin od 17:20 w Polsacie Sport Fight.