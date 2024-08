Ogromna tragedia. Nie żyją słynny hokeista i jego brat

Wypadek miał miejsce w pobliżu ich rodzinnego miasta Salem, a tragiczną wiadomość przekazał komisarz NHL Gary Bettman.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Sven-Goran Eriksson

31-letni Gaudreau i jego brat mieli być 30 sierpnia drużbami na ślubie swojej siostry Katie. Hokeista osierocił żonę oraz dwójkę dzieci.

Johnny Gaudreau w 2014 roku został zawodnikiem Calgary Flames. W pierwszym pełnym sezonie w NHL (2014/15) został wybrany do Meczu Gwiazd NHL. To samo wyróżnienie spotkało go także w latach 2016, 2017, 2018 oraz 2022.

W lipcu 2022 podpisał siedmioletnią umowę z Columbus Blue Jackets. W barwach reprezentacji USA wystąpił w mistrzostwach świata w 2014, 2017, 2018 i 2019 roku.

W 2018 wywalczył z drużyną brązowy medal.

W lidze NHL rozegrał w sezonie zasadniczym 763 spotkania, zdobył 743 punkty za 243 bramki i 500 asyst. Na ławce kar spędził 176 minut. W play off rozegrał 42 mecze i uzyskał 11 goli.

W sezonie 2016/17 zdobył nagrodę Lady Byng Trophy przyznawaną największemu dżentelmenowi ligi.

Gaudreau siedem razy wystąpił w Meczu Gwiazd NHL.

BS, PAP