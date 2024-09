Gdzie obejrzeć mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w Superpucharze Polski?

Piłkarze ręczni Industrii Kielce zmierzą się w sobotę w Łodzi z Orlenem Wisłą Płock w meczu o Superpuchar Polski. „Chcemy jako pierwsi wznieść to trofeum” – powiedział ich drugi trener Krzysztof Lijewski. Transmisja meczu w Super Polsacie, Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go.

W ubiegłym zespół z Płocka zdobył mistrzostwo i Puchar Polski, w obu przypadkach w finale pokonując drużynę ze stolicy regionu świętokrzyskiego. „Nafciarze” mistrzostwo Polski odzyskali po 13 latach, dwukrotnie pokonując Industrię po rzutach karnych.

„Nie można powiedzieć, że podczas ostatnich finałów graliśmy źle. Oczywiście, zawsze są rzeczy do poprawy. Musimy lepiej wykorzystać ostatnie minuty. Ostatnio mieliśmy przewagę, ale właśnie tam drużyna z Płocka doprowadzała do remisów i karnych, które ostatecznie wygrała. Zabrakło niewiele. Może czasami potrzeba szczęścia, ale też może koncentracji, aby utrzymać wynik, kiedy jest on na styku” – powiedział rozgrywający Industrii Alex Dujshebaev.

Obie ekipy nowy sezon ligowy rozpoczęły zgodnie z planem pewnie wygrywając po dwa spotkania. W sobotę w Atlas Arenie w Łodzi podopieczni trenerów Tałanta Dujszebajewa i Xaviera Sabate powalczą o pierwszy w historii Superpuchar Polski.

„To wyjątkowa okazja, aby pierwszy raz wznieść to trofeum. Za 10, 15, a nawet za 30 lat, ktoś będzie miał tych pucharów już kilka. Wszyscy będą pamiętać jednak tego inauguracyjnego triumfatora” – podkreślił Lijewski. Dodał, że kielecki zespół nastawia się w Łodzi na trudny pojedynek.

„Pojedziemy tam skoncentrowani i skupieni. Chcemy wygrać. To tylko jedno spotkanie. Drużyna z Płocka jest bardzo dobrze dysponowana. Do tego wzmocniła się na kilku ważnych pozycjach. To będzie trudny mecz” – nie ukrywał asystent Tałanta Dujszebajewa.

Były znakomity piłkarz ręczny i reprezentant kraju liczy, że tradycja spotkań o Superpuchar Polski będzie kontynuowana.

„Będąc przez kilka lat w Niemczech miałem okazję grać w kilku meczach o Superpuchar. To nie były sparingi czy mecze o pietruszkę. Tam wszyscy chcieli mieć dobre humory już na początku sezonu. Cieszymy się, że będzie nam to dane” – zaznaczył Krzysztof Lijewski.

BS, PAP