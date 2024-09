Oto największe tajemnice Igi Świątek

Od kwietnia 2022 roku Iga Świątek zasiada na tronie w kobiecym tenisie. Opuściła go tylko na chwilę, po czym ponownie powróciła na szczyt. Dzieje się tak nie bez powodu. Obecnie Polka jest zdecydowanie najlepszą tenisistką na świecie. Zawdzięcza to wyjątkowemu stylowi swojej gry. Sprawdzamy, dlaczego Iga wymiana na korcie i nie ma sobie równych.

Znakomite przygotowanie fizyczne polskiej mistrzyni



Nawet najlepiej wyszkolona tenisistka nie osiągałaby sukcesów, gdyby nie znakomite przygotowanie fizyczne. Kapitalnie widać to po Idze Świątek. Polka jest bardzo dobrze przygotowana na trudy długiego i wyczerpującego sezonu. Porusza się po korcie z wielką lekkością i nawet po trzygodzinnych bataliach wciąż imponuje dynamiką. Dobre przygotowanie kondycyjne sprawia, że dla Igi Świątek nie ma straconych piłek. Dobiega do tych, które inne odpuszczają i odgrywa zabójcze kontry. To jeden z jej kluczowych atutów, który pozwala jej od lat utrzymywać się na szczycie rankingu WTA.

Polka jest bardzo silna mentalnie



Siłą Igi Świątek jest jej przygotowanie mentalne. W najtrudniejszych momentach Polka pokazuje na korcie hart ducha i jest w stanie przeciwstawić się trudnościom. Tak było m.in. w II rundzie Roland Garros 2024. Iga była w bardzo trudnej sytuacji. Wyraźnie przegrywała i broniła piłki meczowej w starciu z rozpędzoną Naomi Osaką. Pokazała wyjątkowy charakter. Wygrała decydujące piłki i odwróciła losy meczu. Później poszła za ciosem i po raz czwarty w karierze wygrała turniej wielkoszlemowy French Open. Nie byłoby to możliwe, gdy nie jej przygotowanie mentalne.

Połączenie siły fizycznej i tenisowej gracji



Świątek jest postrachem wszystkich tenisistek świata. Zawdzięcza to swojemu wyjątkowemu stylowi gry. To unikatowe połączenie siły fizycznej i tenisowej gracji. Od pierwszych uderzeń Polka stara się zdominować fizycznie rywalkę. Z każdą kolejną akcją się napędza, aby zdobywać punkty. Gdy wymaga tego sytuacja, to jest w stanie zagrać delikatnie i zaskoczyć skrótem. Doskonale czuje się zarówno przy linii końcowej, jak i przy siatce.

Z jednej strony jest silna i wytrzymała, a z drugiej gra z rotacją, która jest trudna do rozszyfrowania. To sprawia, że styl jej gry jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Właśnie dlatego Iga Świątek to liderka rankingu WTA.

Szeroki repertuar uderzeń kończących



To, co charakterystyczne dla polskiej reprezentantki to fakt, że nawet w najtrudniejszej sytuacji jest w stanie zagrać uderzenie kończące. Pod tym względem jest bardzo wszechstronna. Zepchnięta do głębokiej defensywy jest w stanie zaskoczyć każdą rywalką. Zawdzięcza to bardzo dobremu wyszkoleniu. Do klasyki przeszły jej już forhendy i bekhendy po linii. Preferuje uderzenia pod końcową linię, przez co rywalkom trudno wejść w głębię kortu. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie wymian. Najlepiej widać to na kortach ziemnych, gdzie Polka jest prawdziwą królową.

To oni stoją za sukcesem Igi Świątek



Oczywiście sukcesy Igi Świątek nie byłyby możliwe, gdyby nie sztab ludzi, który ją otacza. Pierwsze sukcesy odnosiła pod wodzą trenera Piotra Sierzputowskiego. Od 2022 roku współpracuje z Tomaszem Wiktorowskim i to z nim wskoczyła na pierwsze miejsce w rankingu WTA. Bardzo ważną funkcję w sztabie szkoleniowym pełni Maciej Ryszczuk. To jednocześnie fizjoterapeuta i specjalista od przygotowania fizycznego raszynianki. Za mental Igi Świątek odpowiada Daria Abramowicz, a w najbliższym otoczeniu mistrzyni znajduje się jeszcze sparingpartner Tomasz Moczek. Bez nich oraz bez bliskich Iga Świątek nie byłaby obecnie tam, gdzie jest. A jest na samym szczycie i trzymamy kciuki za to, aby pozostała tam jak najdłużej.

