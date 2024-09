Gol legendy pogrążył Polaków! Porażka z Chorwacją w Lidze Narodów

Polska przystąpiła do niedzielnego po zwycięstwie ze Szkocją (3:2), podczas gdy Chorwacja przegrała w pierwszej kolejce z Portugalią (1:2). Selekcjoner Michał Probierz wystawił w pierwszym składzie m.in. Mateusza Bogusza.



Zobacz także: Trwa mecz, a tu takie wieści w sprawie Zalewskiego. Wzięło z zaskoczenia!

Pierwsza połowa raczej nie porwała fanów. Chorwaci próbowali kontrolować spotkanie, ale ich pomysł na grę często ograniczał się do niecelnych dośrodkowań. Groźnie było po strzałach Luki Modrica oraz Igora Matanovica, ale Łukasz Skorupski nie musiał nawet interweniować. Z kolei najgroźniejsza akcja Polaków... nie zakończyła się strzałem przez skuteczny wślizg Duje Calety-Cara. Biało-Czerwoni ani razu nie przetestowali Dominika Livakovica.



Druga połowa nie mogła zacząć się gorzej dla podopiecznych Probierza. Chorwaci mieli rzut wolny tuż zza pola karnego, a do piłki podszedł Modric. Pomocnik Realu Madryt przymierzył idealnie w okienko bramki Skorupskiego. Gospodarze wyszli na prowadzenie i nie chcieli, by to było ich ostatnie słowo.



Kolejne minuty to napór Chorwatów, którzy mimo wielu prób nie pokonali po raz drugi Skorupskiego. Na 20 minut przed końcem meczu uaktywnił się Robert Lewandowskim, trafiając jednak tylko w poprzeczkę.



Mecz zakończył się zwycięstwem Chorwacji 1:0. To oznacza, że Biało-Czerwoni mają na koncie trzy punkty po dwóch spotkaniach. Kolejny mecz Polacy rozegrają 12 października przed własną publicznością z Portugalią.

Chorwacja - Polska 1:0 (0:0)

Bramka: Luka Modric 52.

Żółte kartki: Mateo Kovacic, Marko Pjaca, Petar Sucic, Ante Budimir, Luka Sucic - Jan Bednarek.

Sędzia: Francois Letexier (Francja).

Polsat Sport