Od 2018 roku występuje w reprezentacji Polski. Na igrzyskach w Paryżu stał się jednym z liderów drużyny narodowej, którą prowadził do medalu. Kiedyś inspirował się Andersonem. W Paryżu świadomie go prowokował. Poznaj wyjątkową historię Tomasza Fornala. Historię, która wciąż jest pisana.

Od najmłodszych lat przejawiał wielki talent



Tomasz Fornal urodził się 31 sierpnia 1997 roku w Krakowie. Stosunkowo szybko zaczął przejawiać wszechstronne zdolności sportowe. Już w krakowskiej podstawówce trafił do klubu UKS 22 Kraków. Po skończeniu tego etapu edukacji związał się z Hutnikiem Dobry Wynik Kraków, a karierę juniorską kończył w SMS PZPS Spała. Już wtedy na swoim koncie miał dwa złota Młodej Ligi oraz brązowy medal mistrzostw Polski juniorów z 2014 roku. Od najmłodszych lat przejawiał talent. Na szczęście go nie zmarnował i dziś należy do grona najlepszych siatkarzy na świecie.

Na igrzyskach prowokował idola sprzed lat



Jednym z idoli nastoletniego Tomasza Fornala był Amerykanin Matthew Anderson. Polak starał się naśladować go na treningach i w meczach. Podpatrywał ówczesną gwiazdę Zenitu Kazań. Nauka nie poszła w las. Co ciekawe obaj po kilku latach spotkali się w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy byli już o włos od odpadnięcia. Wówczas obejrzeliśmy wielkie show w wykonaniu Tomasza Fornala. Jego płomienna mowa na stałe zapisze się w historii polskiego sportu. Podniósł drużynę, która odwróciła losy meczu i awansowała do wielkiego finału. Tomasz Fornal po udanych akcjach prowokował Andersona, czyli swojego idola sprzed lat. Ta historia to scenariusz na film. Od naśladowania do prowokacji i odebrania marzeń o złocie.

Jeden z liderów reprezentacji Polski na igrzyskach



Tomasz Fornal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu był jednym z liderów reprezentacji Polski. Pomimo młodego wieku potrafił wziąć na siebie odpowiedzialność w najtrudniejszych momentach. W ten sposób odciążał kapitana Bartosza Kurka oraz atakującego Wilfredo Leona. W dużej mierze dzięki niemu biało-czerwoni odwrócili losy półfinału i awansowali do pojedynku o złoto. Tam ostatecznie musieli uznać wyższość Francuzów. Igrzyska potwierdziły, że już teraz Fornal jest jednym z pełnoprawnych liderów kadry i w najbliższych latach może stanowić o jej sile.

Wielkie sukcesy w barwach Jastrzębskiego Węgla



Równolegle do sukcesów w narodowych barwach Tomasz Fornal osiąga znakomite wyniki z Jastrzębskim Węglem. Jako wieloletni lider zespołu dwa razy z rzędu awansował z nim do finału Ligi Mistrzów. Jastrzębianie kończyli rozgrywki na drugim miejscu. Ponadto Tomasz Fornal ma na koncie trzy tytuły mistrza Polski, dwa superpuchary Polski i jedno wicemistrzostwo.

Przed nim kolejne lata na najwyższym poziomie



Tomasz Fornal wciąż ma tylko 27 lat i wiele lat gry na najwyższym światowym poziomie przed sobą. Z pewnością celuje w kolejne sukcesy klubowe i reprezentacyjne. Z biało-czerwonymi jest nie tylko wicemistrzem olimpijskim. Na koncie ma też mistrzostwo Europy, triumf w Lidze Narodów, wicemistrzostwo świata oraz brązowy medal mistrzostw Europy. W 2019 roku triumfował również w Pucharze Świata.

W nadchodzącym sezonie wspólnie z Jastrzębskim Węglem będzie walczył o obronę mistrzowskiego tytułu. Z pewnością ma też chrapkę minimum na strefę medalową Ligi Mistrzów. Czy poprowadzi jastrzębian do historycznego triumfu w tych rozgrywkach? Z takim liderem można mierzyć w najwyższe cele. Kiedyś Fornal inspirował się najlepszymi na świecie. Teraz sam do nich należy i jest inspiracją dla innych. Wciąż pisze swoją piękną historię, a my z niecierpliwością czekamy na jej kolejne rozdziały.