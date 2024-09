Nikola Grbić, czyli jak legenda siatkówki zrewolucjonizowała grę i trenerski świat

Siatkarska legenda z Bałkanów

Nikola Grbić wymieniany jest jednym tchem wśród najlepszych siatkarzy w historii. Urodził się 6 września 1973 roku w Zrenjaninie. Poszedł w ślady ojca, który z sukcesami reprezentował Jugosławię. Nikola również został siatkarzem, a jego przygoda reprezentacyjna rozpoczęła się w 1995 roku i trwała przez 15 lat. W tym czasie zapracował na miano prawdziwej legendy z Bałkanów.

Największym jego sukcesem w zawodowej karierze jest złoto olimpijskie wywalczone w 2000 roku w Sydney. Cztery lata wcześniej stanął na najniższym stopniu podium. Do tego jest wicemistrzem i brązowym medalistą mistrzostw świata oraz ma pięć medali mistrzostw Europy. Przez lata stanowił o sile reprezentacji. Sukcesy odnosił również w klubach. Grał głównie we Włoszech. Na koncie ma m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów, Puchar CEV, dwa mistrzostwa Włoch, mistrzostwo Rosji czy Puchar Zdobywców Pucharów. Jako rozgrywający czynił z piłką cuda, wystawiając prawdziwe ciasteczka swoim atakującym.

Klubowe sukcesy na ławce trenerskiej

Serb jest znakomitym przykładem tego, jak świetny zawodnik staje się wybitnym trenerem. Karierę trenerską zaczął z wysokiego C, ponieważ objął włoskie Sir Safety Perugia. Ponadto prowadził również Calzedonię Wrona oraz ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Największe sukcesy odnosi jednak jako trener reprezentacyjny. Najpierw w latach 2015-2019 w Serbii, a od 2022 roku w Polsce.

Jako trener klubowy w 2021 roku sięgnął z ZAKSĄ po Ligę Mistrzów. Do tego w dorobku ma Puchar Polski, Puchar Włoch, dwa Superpuchary Polski oraz wicemistrzostwa Polski i Włoch. Świetna postawa na ławce trenerskiej sprawiła, że zwrócił uwagę na siebie szefów wielu czołowych federacji siatkarskich. Najkonkretniejsi byli Polacy i to naszą kadrę prowadzi od 2022 roku.

Znakomity selekcjoner

Nikola Grbić Legendę buduje jako szkoleniowiec. W Paryżu poprowadził Polaków do tytułu wicemistrzów olimpijskich. Ponadto z Polakami zdobył srebro mistrzostw świata, mistrzostwo Europy oraz trzykrotnie stawał na podium Ligi Narodów, w tym w 2023 roku na najwyższym jego podium. Wcześniej z Serbami zdobywał medale mistrzostw Europy i Ligi Światowej. Na przestrzeni dekady sięgnął po wiele spektakularnych sukcesów. Wciąż jest jednak ich głodny, co jest dobrym prognostykiem dla reprezentacji Polski. Liczymy na to, że z Biało-Czerwonymi powalczy jeszcze o wiele trofeów.

Odmienił trenerski świat

Jako rozgrywający wprowadzą nowinki techniczne i wystawami zaskakiwał blok rywali. Nic więc dziwnego, że najlepsi atakujący świata chcieli mieć go w swojej drużynie. Zamiłowanie taktyczne i dyscyplinę przeniósł na ławkę trenerską. Dał się już poznać jako wymagający szkoleniowiec, który dąży do perfekcji. Jednocześnie wie, kiedy nieco poluzować, aby zespół odzyskał niezbędną świeżość. Dzięki temu z sukcesami prowadzi swoje zespoły na najważniejszych turniejach. Te imponują dobrym przygotowaniem fizycznym oraz zaawansowaniem taktycznym. To niezwykle ważne w siatkówce, gdzie małe niuanse mogą decydować o zwycięstwie lub porażce.

Tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu Nikola Grbić przedłużył kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do 2028 roku. To oznacza, że przed nim kolejny cykl przygotowań do igrzysk. Te za cztery lata odbędą się w Los Angeles. Czy tam biało-czerwoni powalczą o złoto? Z pewnością taki jest plan Nikoli Grbicia i naszych siatkarzy. Czas go zrealizować.

