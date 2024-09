Od młodego talentu do legendy polskiej siatkówki. Determinacja doprowadziła go do sukcesu

Od urodzenia skazany na siatkówkę



Bartosz Kurek przyszedł na świat 29 sierpnia 1988 roku w Wałbrzychu, będąc synem siatkarza Adama Kurka. Ten na swoim koncie miał 84 występy w reprezentacji Polski i przez lata pracował na miano jednej z ikon Stali Nysa. To właśnie w Nysie dorastał mały Bartosz Kurek, który od pierwszych dni swojego życia skazany był na siatkówkę. Pomagały mu w tym predyspozycje fizyczne. Szybko zaczął przejawiać smykałkę do siatkówki, a jego kariera rozwijała się w zawrotnym tempie.

Najlepszy sportowiec w Polsce w 2018 roku



W 2018 roku przeżywał jeden z najlepszych okresów w swojej sportowej karierze. Wówczas Bartosz Kurek poprowadził reprezentację Polski do tytułu mistrza świata. Ponadto został MVP turnieju rozgrywanego we Włoszech i Bułgarii. Świetna postawa naszego siatkarza została doceniona na krajowym podwórku. Bartosz Kurek w 2018 roku zwyciężył w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca. Również Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przyznała mu wtedy nagrodę najlepszego siatkarza 2018 roku. Wówczas stał się prawdziwą legendą polskiej siatkówki, a w ostatnich latach tylko to wzmacniał.

Problemy zdrowotne komplikowały mu karierę



Niestety kariera Bartosza Kurka to nie tylko piękne chwile. To również pasma porażek i problemów zdrowotnych, które odbierały mu szansę gry na najważniejszych turniejach. Tak było w 2014 roku, gdy zmagał się z kontuzją pleców. Do tego nie cieszył się sympatią trenera Stephane’a Antigi. To sprawiło, że zabrakło dla niego miejsca na liście powołanych na mistrzostwa świata 2014. Mistrzostwa, które Polacy wygrali. Dokonali tego bez Kurka. Ten powetował to sobie cztery lata później, będąc najlepszym z najlepszych.

Determinacja pozwoliła mu powrócić na szczyt



Charakterystyczne dla Bartosza Kurka jest to, że nie załamuje się nawet w najtrudniejszych momentach. Po ciężkich kontuzjach wraca na szczyt i jest jeszcze lepszy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jego determinacja. Wciąż chce być lepszy i chce dawać z siebie jeszcze więcej. To prawdziwy skarb reprezentacji Polski oraz każdego klubu, w którym występuje. Pokonuje trudności losu, a na boisku nie schodzi poniżej określonego poziomu. Zawsze gwarantuje dobre przyjęcie i wysoką skuteczność w ataku.

Pomimo wielkich sukcesów, nadal pozostaje skromnym człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi. Nic więc dziwnego, że uwielbiany jest przez kibiców w całej Polsce.

Największe sukcesy w dotychczasowej karierze Bartosza Kurka



Dotychczasowa kariera Bartosza Kurka bogata jest w sukcesy. W Paryżu jako kapitan reprezentacji poprowadził ją do wicemistrzostwa olimpijskiego. Do tego w 2018 roku sięgnął po mistrzostwo świata, a cztery lata później został wicemistrzem. Na swoim koncie ma też dwa złote medale mistrzostw Europy czy triumfy w Lidze Narodów i Lidze Światowej. Do tego warto doliczyć dwa brązowe medale mistrzostw Europy oraz pozostałe krążki zdobywane w Pucharze Świata, Lidze Narodów i Lidze Światowej.

Oczywiście świetnie idzie mu też w piłce klubowej. Na koncie ma m.in.: dwa medale Ligi Mistrzów, dwa medale Klubowych Mistrzostw Świata, trzy mistrzostwa Polski, mistrzostwo Włoch i wiele więcej. Wciąż nie powiedział ostatniego słowa. W sezonie 2024/2025 po 16. latach wraca do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i ma pomóc tej drużynie w powrót na szczyt. Z pewnością będzie wyróżniającą się postacią PlusLigi. Nie powinno mu zabraknąć determinacji, która nie raz prowadziła go do spektakularnych wyników.

Polsat Sport