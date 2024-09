Magdalena Fręch - Marina Stakusic to ćwierćfinał turnieju WTA w Guadalajarze. Relacja live i wynik na żywo z meczu Fręch - Stakusic na Polsatsport.pl.

Polka, dzięki dobrym występom w Meksyku, ma powody do zadowolenia. Na ten moment zapewniła sobie awans na 40. miejsce w rankingu WTA. A to nie musi być jej ostatnie słowo. Jeśli wygra ze Stakusic, to znajdzie się o kolejne trzy pozycje wyżej.



Jej kanadyjska rywalka ma za sobą niesamowite spotkanie z turniejową "jedynką" Jeleną Ostapenko, z którą przegrywała już 3:5 w trzecim secie. Zdołała jednak wrócić, a w tie-breaku wygrała 7-0.

Magdalena Fręch - Marina Stakusic. Relacja live i wynik na żywo

Co ciekawe, obie zawodniczki spotkały się na korcie w 2023 roku. Kanadyjka wygrała w trzech setach.