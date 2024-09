Mastersi opanują Sportową Plażę ORLEN Paliwa

Superpuchar Polski Masters to wydarzenie, które przyciąga doświadczonych zawodników, którzy w większości zakończyli już swoją profesjonalną karierę. W sercach wielu z nich nadal jednak płonie wielka miłość do siatkówki plażowej, a boisko nadal kusi. Turniej ten połączył różne pokolenia, pokazując, że pasja i chęć rywalizacji towarzyszą nam przez całe życie. Każdy mecz jest widowiskiem umiejętności, doświadczenia i sportowej pasji, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość turnieju.

To już kolejna edycja Superpucharu Polski Masters, która rozegra na zostanie na Plaży Wilanów. W ubiegłym roku rozgrywki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, w tym jest podobnie.

- W 2023 roku w Superpucharze Polski Masters wzięło udział ponad 70 par. W tym roku zainteresowanie jest równie duże. Do turnieju zgłosiło się blisko 70 dwójek. Wiele z nich to stali uczestnicy, których nadal ciągnie na boisko, ale nie tylko. Dla wielu byłych zawodników jest to świetna okazja, by spotkać znajomych, z którymi przed laty długo rywalizowało się na polskich plażach – mówi organizator wydarzenia, Piotr Głogowski. - Ten turniej i liczba uczestników pokazuje, że mamy w kraju wiele dojrzałych osób aktywnych fizycznie – dodaje.

Zainteresowanie udziałem w Superpucharze Polski Masters w tym roku sprawiło, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni rywalizować będą w kilku kategoriach wiekowych. Siatkarki zagrają w kategoriach 35+,40+ i 45/50+. Pary męskie zostały podzielone na kategorie: 35+, 40+, 45+, 50+, 60+ i 65+.

Co ciekawe rywalizacja będzie toczyć się aż na pięciu boiskach – w sobotę od rana do późnego wieczora. W niedzielę start ustawiono na godzinę 8:00, a ostatnie mecze zaplanowano na godzinę 15:30. W sumie w całym Superpucharze Polski Masters rozegrane zostanie 125 spotkań.

- Zapraszamy wszystkich do kibicowania naszym uczestnikom. Wsparcie kibiców z pewnością się im przyda. Dla fanów siatkówki plażowej przygotujemy też w trakcie turnieju wiele niespodzianek, więc warto być z nami – kończy Piotr Głogowski.

Informacja Prasowa