Putincewa, reprezentantka Kazachstanu, ma za sobą solidny sezon, w którym osiągnęła kilka znaczących wyników. W 2024 roku dotarła m.in. do 1/8 finału Wimbledonu, gdzie uległa Jelenie Ostapenko. Podczas US Open zaprezentowała się nieźle, dochodząc do czwartej rundy, gdzie jednak trafiła na lepiej dysponowaną Jasmine Paolini, z którą przegrała 3:6, 4:6.

Anisimowa, amerykańska zawodniczka, również miała kilka dobrych występów w tym sezonie. Choć nie osiągnęła tak spektakularnych wyników jak Putincewa, jej gra była stabilna i konsekwentna. Na US Open odpadła już w pierwszej rundzie z mistrzynią olimpijską - Qinwen Zheng 6:4, 4:6, 2:6.

W rankingu WTA reprezentantka Kazachstanu zajmuje obecnie 30. miejsce, podczas gdy Anisimowa plasuje się na 46. pozycji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Julia Putincewa - Amanda Anisimowa na Polsatsport.pl. Początek o godz. 05:00.