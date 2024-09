Przegrała z Igą Świątek i... zniknęła. Wiadomo, co dzieje się z piękną tenisistką

Jak przekonuje Tomaselli, "zniknięcie" byłej 26. rakiety świata nie ma żadnego związku z sensacjami, które pojawiały się w prasie. Prawnik Camili Giorgi wyjaśnił, że Włoszka nie była ostatnio aktywna w mediach społecznościowych i nie pokazywała się szerszej publiczności, gdyż... była zajęta pozasportowymi biznesami.

- Camila Giorgi jest w Rzymie, ale w ostatnim czasie sporo podróżowała w sprawach służbowych. Krótko mówiąc: nie uciekła, jak niektórzy sugerowali. Moja klientka przebywała trochę w Stanach Zjednoczonych, a następnie wróciła do Włoch, by realizować tutaj pewne projekty zawodowe. Nigdy nie zniknęła. Miała po prostu pewne zobowiązania i plotką jest głoszenie, że nie chciała, by ktoś ją znalazł. Fani mogli ją śledzić za pośrednictwem jej konta na Instagramie i nigdy nie była niedostępna - powiedział Tomaselli, cytowany przez "Corriere del Veneto".

Włoskie media zauważyły jednak, że to, co przekazuje prawnik, nie do końca jest prawdą. Bardzo aktywna zazwyczaj w mediach społecznościowych Giorgi w ostatnich miesiącach bardzo mocno ograniczyła obecność na Instagramie i dopiero niedawno wróciła do regularnego zamieszczania na nim wpisów i zdjęć.

Camila Giorgi w marcu tego roku zagrała ostatni mecz w karierze, gdy w Miami przegrała z Igą Świątek 1:6, 1:6. Po tym, jak zakończyła karierę, dziennikarze na Półwyspie Apenińskim prześcigali się w doniesieniach, że byłej zawodniczce mogą grozić surowe konsekwencje za posługiwanie się sfałszowanym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko COVID-19 (Włoszka potrzebowała go, by móc podróżować w czasie pandemii) oraz nieprawidłowości finansowe. Mówiło się, że Giorgi uciekła przed konsekwencjami swoich działań do Stanów Zjednoczonych lub Argentyny.

Włoszka rozpoczęła profesjonalną karierę w 2006 roku. Przez niemal 18 lat występów na kortach wygrała cztery turnieje rangi WTA (w tym WTA 1000 w Montrealu), grała w dziesięciu finałach (trzykrotnie w Katowicach), a najwyżej sklasyfikowana w światowym rankingu była na 26. miejscu. W turniejach Wielkiego Szlema jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał Wimbledonu z 2018 roku.