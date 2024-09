Poruszający wpis Linette o sytuacji w Polsce. "Nie mogę przestać o tym myśleć"

Cała Polska żyje wydarzeniami z południowej części kraju, która walczy z żywiołem w postaci nadmiernej wody. Gigantyczne opady deszczu doprowadziły do powodzi i podtopień. Do tego doszły wichury i trąby powietrzne. Wiele miejscowości jest zdewastowanych. Trwa pełna mobilizacja społeczeństwa, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Również świat sportu nie pozostaje obojętny wobec skrzywdzonych. O pomoc zaapelowała Magda Linette.

Tenisistka w poruszających słowach wspomniała w mediach społecznościowych o kataklizmie, który dotknął nasz kraj i zachęciła do niesienia pomocy.

"Nie mogę przestać myśleć o tym, co dzieje się w Polsce. Każda pomoc teraz się liczy. Jeśli możecie wspomóc zbiórkę, wybieracie te zweryfikowane, jak np. ta Polskiego Czerwonego Krzyża" - oświadczyła.

Wcześniej informowaliśmy, że siatkarskie kluby PlusLigi również czynią starania, aby wesprzeć potrzebujących.

ZOBACZ TAKŻE: Kluby z PlusLigi solidaryzują się z siatkarzami z Nysy. Wyjątkowe słowa wsparcia

Na południu i zachodzie Polski trwa powódź. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W sobotę i niedzielę rano na miejscu ze sztabami kryzysowymi spotykał się tam szef rządu, na zalanych terenach byli również ministrowie spraw wewnętrznych, obrony narodowej, infrastruktury i klimatu.

Tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim została przerwana. W Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. Pod wodą są ulice Kłodzka; głębokość wody w zalanych kwartałach w centrum miasta waha się od 50 cm do 1,5 metra. W wielu miejscach trwa ewakuacja ludności. Ze szpitala w Nysie, odciętego od miasta przez wodę, zostało ewakuowanych w niedzielę 33 pacjentów, w tym ciężarne kobiety i dzieci.

Stan klęski żywiołowej zostanie wprowadzony na terenach objętych powodzią na maksymalnie 30 dni - wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów. Zgodnie z projektem stan klęski żywiołowej ma zostać wprowadzony na obszarze części województw dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego.