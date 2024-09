Zaskakująca diagnoza nt. Świątek, naprawdę to powiedzieli. "Myślę sobie jedno"

Liderka światowego rankingu przeżywa trudny okres w swojej karierze. Po serii imponujących zwycięstw w Madrycie, Rzymie i na Roland Garros Polka zmaga się z niestabilną formą. Ostatnie turnieje, takie jak Wimbledon, igrzyska olimpijskie, WTA Cincinnati i US Open, nie przyniosły jej oczekiwanych rezultatów, co sprawiło, że jej pozycja na szczycie rankingu jest zagrożona przez drugą w rankingu Sabalenkę.

Szanowani w tenisowej społeczności eksperci, m.in. Andy Roddick i Kim Clijsters, zauważyli, że presja związana z byciem numerem jeden może negatywnie wpływać na Polkę. Amerykanin w swoim podcaście podkreślił, że Świątek może odczuwać stres podobny do tego, który on sam przeżywał jako zawodnik. Sugerował, że utrata pozycji liderki mogłaby jej pomóc w odzyskaniu spokoju i lepszej gry. Clijsters dodała, że Świątek brakuje luzu, który charakteryzuje Sabalenkę, co może mieć kluczowe znaczenie w przyszłości.

- Kiedy spoglądam na Świątek, to myślę sobie tylko jedno: Ja też tak miałem, też tak się stresowałem. Do dziś się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby bardziej się zrelaksować i zajmować tę 15. pozycję na świecie. Kto wie, może wówczas nie podjąłbym decyzji, by zakończyć przygodę z tenisem już w wieku 30 lat. Wstałem pewnego dnia i po prostu doszedłem do wniosku, że już dłużej nie dam rady tak żyć- powiedział Roddick.

Tenisistka z Raszyna postanowiła zrobić sobie przerwę, wycofując się z turniejów WTA 500 w Seulu i WTA 1000 w Pekinie, co zaniepokoiło jej kibiców. Polka planuje wrócić do rywalizacji w Wuhan, a następnie wystąpić w WTA Finals, do którego już się zakwalifikowała. Mimo że jej pozycja liderki jest zagrożona, Świątek ma nadzieję na powrót do formy i kontynuowanie walki o najwyższe miejsca w rankingu.