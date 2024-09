Polski talent zachwycił! Najlepszy wynik w karierze

Tomasz Berkieta osiągnął przełomowy sukces! 18-letni zawodnik awansował do swojego pierwszego zawodowego finału w singlu podczas turnieju ITF w Szarm el-Szejk. W półfinale pokonał Włocha Alexandra Bindę 6:4, 6:4, nie dając się ani razu przełamać.

W egipskim Szarm el-Szejk odbywa się turniej ITF M15, który do udanych może zaliczyć młody polski tenisista. Berkieta, po serii imponujących zwycięstw, awansował do swojego pierwszego zawodowego finału w singlu. W półfinale zmierzył się z Włochem Alexandrem Bindą, którego pokonał 6:4, 6:4. Berkieta zagrał bardzo pewnie, ani razu nie dając się przełamać rywalowi, co może świadczyć o jego rosnącej formie i pewności siebie na korcie.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejna gwiazda nie wystąpi w Pekinie. Choroby i kontuzje dziesiątkują rywalizację

W finale turnieju ITF M15 w Szarm el-Szejk, Polak zmierzy się z Rosjaninem Jewgienijem Tiurniewem, który jest sklasyfikowany na 390. miejscu w rankingu ATP. To doświadczony zawodnik, który z pewnością postawi młodemu Polakowi trudne warunki. Mecz o tytuł odbędzie się w niedzielny poranek.

Młody Polak, urodzony w 2006 roku, do tej pory największe sukcesy odnosił w kategoriach juniorskich. W czerwcu tego roku dotarł do finału juniorskiego French Open, gdzie po trzysetowej batalii musiał uznać wyższość Amerykanina Kaylana Biguna.

Warto podkreślić, że reprezentant Polski w drodze do półfinału wyeliminował Daniiła Golubeva oraz swoich rodaków – Filipa Pieczonkę i Marcela Kamrowskiego.