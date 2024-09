Dramat Brytyjskiej tenisistki. Kontuzja ponownie pokrzyżowała jej plany

Raducanu zmierzyła się z Kasatkiną w ćwierćfinałowym meczu Korea Open w Seulu. Mecz rozpoczął się obiecująco dla najwyżej rozstawionej zawodniczki w tym turnieju, która szybko objęła prowadzenie, wygrywając pierwszego seta 6:1. Niestety, Brytyjka musiała przerwać grę z powodu kontuzji, co zmusiło ją do wycofania się z meczu, kończąc go przedwcześnie i dając Kasatkinie awans do półfinału. Wcześniej 70. zawodniczka w rankingu WTA odniosła znaczące zwycięstwa nad tenisistkami, takimi jak Peyton Stearns i Yue Yuan.

Raducanu jest znana z wielu osiągnięć na światowej scenie tenisowej. Największym sukcesem w jej karierze było zwycięstwo w US Open w 2021 roku, gdzie jako kwalifikantka zdobyła tytuł bez straty seta.

Brytyjka zmagała się z kontuzjami już wcześniej. W 2021 roku musiała wycofać się z czwartej rundy Wimbledonu z powodu problemów z oddychaniem, co zakończyło jej obiecujący debiut w tych rozgrywkach. Rok temu Raducanu przeszła operacje obu nadgarstków oraz kostki, co wykluczyło ją z udziału w dwóch wielkoszlemowych turniejach. Te kontuzje znacząco wpłynęły na jej formę i regularność występów na kortach tenisowych