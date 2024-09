Plażowi mastersi w formie! Dali pokaz możliwości na Plaży Wilanów

Pasja, zaangażowanie i miłość do siatkówki nie mają wieku! W weekend 14-15 września siatkarscy mastersi mieli swój czas na Plaży Wilanów. W Superpucharze Polski Masters ORLEN Paliwa 2024 wzięło udział blisko 70 duetów. Większość stanowili mężczyźni, ale rywalizacja kobiet, choć krótsza, była równie emocjonująca.

Pierwszego dnia pomimo niesprzyjających prognoz pogody, aura przez długi czas była łaskawa dla uczestników turnieju, co pozwoliło na rozegranie większości spotkań w poprawnych warunkach. Dopiero pod koniec dnia nadciągnęły ciemne chmury, a deszcz zaczął utrudniać rywalizację.

To jednak nie zatrzymało turnieju, a na boisku każda z par pokazała ducha walki. Ostatnie sobotnie mecze rozgrywane były przy sztucznym oświetleniu, co dodało rywalizacji wyjątkowego klimatu. W niedzielę do zmagań przystąpili uczestnicy kolejnych grup wiekowych. Niezależnie od wyniku i możliwości na boisku każdy z uczestników dawał z siebie wszystko.

Siatkarscy mastersi pokazali całe piękno siatkówki plażowej. Dodatkowo zaangażowania i determinacji w grze niejeden młodszy zawodnik i młodsza zawodniczka mogliby im pozazdrościć. Superpuchar Polski Masters ORLEN Paliwa 2024 rozegrany został w ramach projektu Sportowa Plaża ORLEN Paliwa 2024.

- To było coś niesamowitego. Oglądać na boiskach osoby, które kontynuują swoją przygodę ze sportem. Wielu z nich mogłoby zasiąść w fotelach, przed telewizorami, jak robi większość ich rówieśników. Tymczasem oni walczyli o każdą piłkę na naszych boiskach. Co ciekawe, niektórych uczestników na trybunach dopingowały wnuczki. To pokazuje, jak rewelacyjną promocją sportu są turnieje masters – podsumował Piotr Głogowski, organizator wydarzenia.

To była kolejna edycja Superpucharu Polski Masters w siatkówce plażowej, jaka została rozegrana na Plaży Wilanów w Warszawie. Organizatorzy już teraz zapewniają, że turniej będzie organizowany również w przyszłym roku. Niesie bowiem za sobą wiele dobrego dla seniorów, dając też bardzo dobry przykład dzieciom i młodzieży.



Wyniki:

Kobiety 35+

1. Urszula Skowrońska / Anna Iwandźijska

2. Iwona Hardiej / Marta Pytlarz

3. Joanna Lewandowska / Magdalena Tekiel-Centrone

Kobiety 40+

1. Michalina Tokarska / Malwina Zielińska

2. Magdalena Obszańska / Anna Jakimska

3. Anna Urych-Turska / Julia Jurczyk-Bury

Kobiety 45/50+

1. Ewa Kalinowska / Aleksandra Misiak

2. Anna Sybilska / Agnieszka Rosiak

3. Agnieszka Sola-Manowska / Ewa Krasoń

Mężczyźni 35+

1. Michał Koryciński / Tomasz Tomczyk

2. Mikołaj Pawłowski / Bartłomiej Taranko

3. Adam Chrobot / Andrzej Paszkowski

Mężczyźni 40+

1. Karol Szczepanik / Piotr Barciewicz

2. Łukasz Lewandowski / Robert Pawlikowski

3. Tomasz Karbowicz / Łukasz Matysiak

Mężczyźni 45+

1. Robert Wykowski / Adam Smoleński

2. Piotr Kłaczek / Grzegorz Łakomy

3. Marek Zaręba / Jarosław Bykowski

Mężczyźni 50+

1. Sławomir Marzec / Krzysztof Galecki

2. Viachaslau Anisavets / Mariusz Balaszczuk

3. Norbert Pruszyński / Mariusz Kwolek

Mężczyźni 60+

1. Adam Szczepanek / Andrzej Kalisz

2. Wojciech Gutowski / Mirosław Waszkiewicz

3. Andrzej Felic / Dariusz Lewicki

Mężczyźni 65+

1. Marek Biernatowicz / Wiesław Idzikowski

2. Dariusz Pucuła / Piotr Słojewski

3. Zbigniew Ziętkowski / Witold Poinc

