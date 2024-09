Thurnbichler ogłosił, wszystko już jasne. Oni powalczą w Letnim Grand Prix

W ostatnich tygodniach forma polskich skoczków może napawać optymizmem. Zwłaszcza w kontekście Pawła Wąska. Polak walczy o wygraną w całym cyklu, a dwa zwycięstwa w dwóch ostatnich zawodach w Rasnovie mocno przybliżyły go do tego celu.

Zwycięstwa Wąska sprawiły, że Polak niespodziewanie został wiceliderem klasyfikacji generalnej letniego cyklu zawodów. Polak traci aktualnie zaledwie 10 punktów do liderującego Włocha - Aleksa Insama. Biorąc pod uwagę, że do końca Letniego Grand Prix pozostały już trzy konkursy, nasz skoczek ma realne szanse na zwycięstwo.

Do zakończenia zmagań pozostały zawody w austriackim Hineznbach i finał cyklu w Klingenthal. Trener Polaków Thomas Thurnbichler ogłosił we wtorek kadrę na pierwsze ze wspomnianych zawodów. Do składu wrócił Dawid Kubacki. Nasz skoczek nie wziął udziału w zmaganiach w Rasnovie, ale w Hineznbach będzie gotowy do rywalizacji.

Poza Kubackim i Wąskiem w kadrze Polaków znaleźli się Jakub Wolny i Kacper Juroszek. Do Austrii nie poleci Piotr Żyła, który wciąż nie wrócił do pełni sił po zabiegu kolana. Uraz leczy również Kamil Stoch.

