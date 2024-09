Dziki, debiutujące na europejskich parkietach, zagrają w gr. A z: Valmiera Glass Via (Łotwa), Spisski Rytieri (Słowacja), Spartak Plewen (Bułgaria), BK Opava (Czechy), CSO Voluntari (Rumunia), Donar Groningen (Holandia), Newcastle Eagles (Anglia), Tartu Ulikool (Estonia). Legia w B spotka się z: Bamberg Baskets (Niemcy), Bakken Bears (Dania), Dinamo Bukareszt (Rumunia), Inter Bratysława (Słowacja), Basket Brno (Czechy), Bristol Flyers (Anglia), Keila Basket (Estonia), Fyllingen Basket (Norwegia).

Dziki inauguracyjne spotkanie rozegrają w środę we własnej hali z holenderskim Donar Groningen.

Dla trenera Dzików Krzysztofa Szablowskiego pucharowa rywalizacja to cenne doświadczenie i wyzwanie łączenia rozgrywek krajowych z europejskimi. Przed rokiem stołeczny klub jako beniaminek w Orlen Basket Lidze był o krok od awansu do play off (10. miejsce, taki sam bilans zwycięstw i porażek jak ósma PGE Spójnia Stargard, ale gorszy bilans koszy).

Relacja live i wynik na żywo meczu Dziki Warszawa - Donar Groningen od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP