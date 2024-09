Iga Świątek nie zagra w kolejnym turnieju. Co się dzieje u polskiej mistrzyni?

To już pewne. Igi Świątek zabraknie w kolejnym prestiżowym turnieju cyklu WTA. To kolejny opuszczony turniej z rzędu. Ostatni raz oglądaliśmy ją na korcie podczas US Open w Nowym Jorku. Co dzieje się z polską mistrzynią i jaki turniej opuści?

Ostatni raz grała w US Open

Po raz ostatni Iga Światek zaprezentowała się na korcie podczas turnieju wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Tam doszła do ćwierćfinału. W nim musiała uznać wyższość Amerykanki Jessiki Peguli. Spotkanie to miało miejsce w nocy czasu polskiego z 4 na 5 września. Od tego momentu Iga Świątek nie pojawiła się w żadnym turnieju. Na ten moment nie wiemy, kiedy ponownie zobaczymy ją w cyklu WTA.

Wcześniej odpuściła zmagania w Seulu i Pekinie

Pierwotnie Polka po US Open miała wziąć udział w turnieju Korea Open w Seulu, który debiutował jako zawody rangi WTA 500. Dla Igi Świątek miał to być pierwszy start w karierze w tym turnieju. Jednocześnie reklamowano go jako rozpoczęcie azjatyckiej części cyklu WTA. Choć pierwotnie znalazła się na liście zawodniczek zgłoszonych do Korea Open w Seulu, to jednak ostatecznie wycofała się z turnieju. Później podobną decyzję podjęła w kontekście turnieju China Open rangi WTA 1000 w Pekinie. Swoją decyzję motywowała słabszą kondycją fizyczną i chęcią powrotu do optymalnej formy, która zaprowadziła ją na szczyt.

Igi Świątek brakuje na liście zgłoszeniowej do kolejnego turnieju

Wydawało się, że po dwóch opuszczonych turniejach w Azji Igę Świątek zobaczymy w zawodach Toray Pan Pacific Open Tennis rangi WTA 500 w Tokio. Zmagania te zaplanowano na 21-27 października. Już teraz wiemy, że liderki światowego rankingu WTA zabraknie w Japonii. To kolejny duży turniej, w którym nie zagra Iga Świątek. Każda taka absencja skutkuje stratą punktów rankingowych WTA i przekłada się na topnienie przewagi nad Aryną Sabalenką.

Dalsze plany Świątek w sezonie

Wydaje się, że Iga Świątek po trudach tego sezonu potrzebuje nieco więcej odpoczynku. Za nią wiele wspaniałych zwycięstw i wymagających psychicznie meczów, w tym m.in. na igrzyskach olimpijskich. Liczymy na to, że Polka szybko wróci do optymalnej formy fizycznej i zobaczymy ją jeszcze w najlepszym wydaniu w tym sezonie. Na ten moment Iga Świątek widnieje na liście zgłoszeniowej do turnieju Wuhan Open w Chinach. Zawody rangi WTA 1000 odbędzie się w dniach 7-13 października.

Kolejnym dużym turniejem w kalendarzu są finały WTA. W tym roku WTA Finals odbędą się 2-9 listopada w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Pod znakiem zapytania stoi też udział Igi Świątek w finałach Billie Jean King Cup, które później odbędą się w hiszpańskiej Maladze. Niedługo poznamy najbliższe plany naszej tenisowej mistrzyni.

