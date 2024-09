"Ona cierpi". Szokujące informacje w sprawie rywalki Świątek

To prawdopodobnie najgorszy sezon Jeleny Rybakiny w jej karierze i nie chodzi tu o wynik sportowy, jaki Kazaszka osiągnęła na korcie, ale o fakt, że przez większość turniejów pauzowała z powodu kontuzji. Ostatnie informacje pojawiające się w kontekście kolejnych absencji 25-latki, rzucają jednak zupełnie inne światło na sprawę.

Trzy wygrane turnieje i pozycja czwartej najlepszej tenisistki na świecie. Biorąc pod uwagę "suche sportowe fakty", Jelena Rybakina może być względnie zadowolona z tego, co osiągnęła na korcie w bieżącym sezonie. Niestety rzeczywistość jest zupełnie inna. Z powodów problemów z kontuzjami, Kazaszka wycofała się z kilkunastu turniejów. 25-latka nie zgłosiła się do zmagań między innymi w US Open, China Open i Korea Open.

O ile problemy zdrowotne Kazaszki towarzyszą jej właściwie od początku sezonu, o tyle coraz częściej pojawiają się głosy, że nie są one jedynym problemem Rybakiny i nie stanowią one głównego powodu, z którego 25-latka rezygnuje z kolejnych turniejów. Nowe światło na sprawę rzuciła w ostatnich dniach rosyjska dziennikarka Sofia Tartakova. W swoim materiale na platformie "YouTube", Tartakova przyznała, że jej zdaniem za problemy Rybakiny odpowiada były trener Kazaszki - Stefano Vukov.

Vukov prowadził Rybakinę przez pięć lat. To pod jego skrzydłami 25-latka święciła największe sukcesy. Cieniem na współpracy z Vukovem kładło się zachowanie Chorwata względem swojej podopiecznej. 37-latkowi wielokrotnie zdarzało się w ostry sposób atakować poczynania swojej zawodniczki. Agresywne gesty, machanie rękami, kiwanie głową i niewybredne słowa. Kazaszka przyjmowała to wszystko z pokorą i wielokrotnie broniła swojego trenera w wywiadach.

Ostatecznie w sierpniu Rybakina zdecydowała się zakończyć pięcioletnią współpracę z Vukovem. Jak podaje Tartakova, ogromny stres i złe traktowanie przez Chorwata, odbiło się na zdrowiu psychicznym młodej zawodniczki.

- Ona teraz cierpi. Za wszelką cenę próbuje uporać się z problemami psychologicznymi. Jest w trudnej sytuacji. To wszystko się na niej bardzo odbiło - powiedziała Tartakova w programie "Tennis Bolshei".

Niepokojem napawają również informacja podana jakiś czas temu przez Andy'ego Roddicka. Były tenisista ujawnił, że Vukov został usunięty przez władze WTA z listy zatwierdzonych trenerów. Oznacza to, że Chorwat musiał w znaczący sposób naruszyć zasady największej organizacji kobiecego tenisa na świecie. W intrenecie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Wciąż nie wiadomo kiedy na kort wróci również sama Rybakina. Być może Kazaszka nie weźmie nawet udziału w turnieju finałowym w Rijadzie.