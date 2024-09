Mecz piłkarskiej ekstraklasy Motoru ze Śląskiem Wrocław będzie szczególnym wydarzeniem dla kibiców, bowiem od wielu lat sympatycy tych drużyn są bardzo zaprzyjaźnieni. „Liczę, że dostosujemy się do tego widowiska” - powiedział trener lublinian Mateusz Stolarski. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl.

Problemem piłkarzy Motoru jest skuteczność, bo w dwóch ostatnich meczach ze Stalą w Mielcu i u siebie z Jagiellonią Białystok, mimo stwarzanych przez siebie dogodnych sytuacji nie zdobyli ani bramki, ani punktu.

- Widzę w szatni drużynę, która jest sfrustrowana, ale piłkarze dalej wierzą i chcą te sytuacje sfinalizować. To dla mnie najważniejsze, ogień w oczach i chęć przerodzenia tej frustracji w coś dobrego. Na tym się opieramy i wierzę, że karta się odwróci - mówił po środowym meczu z Jagiellonią Stolarski.

- Najważniejsze, żebyśmy nie stracili tego zapału do pracy, tego dotychczasowego entuzjazmu. Momenty trudne przechodzi się lepiej gdy ma się wokół siebie dobrych ludzi, a ja mam kapitalny zespół, na który mogę liczyć, piłkarze mają kapitalny sztab szkoleniowy, a wszyscy mamy kapitalnych kibiców, którym serdecznie dziękuję. Oni nas niosą i w nas wierzą - dodał.

Mecz ze Śląskiem Wrocław będzie szczególnym wydarzeniem dla kibiców, bowiem od wielu lat sympatycy tych drużyn są bardzo zaprzyjaźnieni, co powinno sprawić, iż atmosfera będzie wspaniała, a trybuny zostaną wypełnione niemal do ostatniego miejsca. Dotychczasowy rekord frekwencji na Arenie Lublin ustanowiony został 30 maja tego roku, kiedy na półfinałowym meczu barażowym o awans do ekstraklasy z Górnikiem Łęczna było 15 110 widzów.

- Liczę, że dostosujemy się do tego widowiska i zagramy dobre spotkanie, w którym zdobędziemy ważne dla nas punkty - wyraził nadzieję 31-letni Stolarski, najmłodszy szkoleniowiec w polskiej ekstraklasie.

Obecny trener Śląska Jacek Magiera przez pół roku, przed zatrudnieniem go przez stołeczną Legię w 2014 roku był dyrektorem sportowym trzecioligowego wówczas Motoru.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Śląsk Wrocław od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PAP