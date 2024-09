Rekordy nie do pobicia? Najbardziej spektakularne wyniki

Na przestrzeni kilkunastu lat w Lidze Europy nie brakowało spektakularnych rozstrzygnięć. Wiele z nich padało w fazie pucharowej. To najbardziej efektowne mecze fazy pucharowej Ligi Europy. Czy te rekordy są nie do pobicia?

Najwyższe zwycięstwa w fazie pucharowej Ligi Europy



Dwukrotnie w meczach fazy pucharowej Ligi Europy padał wynik 7:1. Do tej pory to najwyższe zwycięstwo na tym etapie rozgrywek. Pierwszy taki wynik padł w 1/8 finału. W rewanżu Feyenoord Rotterdam zdeklasował Szachtar Donieck i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału. Tam jednak musiał uznać wyższość AS Romy. Drugi wynik 7:1 padł w meczu 1/16 finału pomiędzy Olympique Lyon i AZ Alkmaar. W rewanżu ekipa z Francji efektownie wygrała i awansowała dalej. Jej zwycięski marsz w półfinale zatrzymał inny holenderski zespół Ajax Amsterdam.

Najwyższe zwycięstwo do zera w fazie pucharowej Ligi Europy



Autorem najwyższego zwycięstwa do zera w fazie play-off Ligi Europy jest hiszpańska Valencia. Zespól ten w sezonie 2015/2016 przed własną publicznością wygrał aż 6:0 z Rapidem Wiedeń. Dzięki temu Valencia bez problemu awansowała do dalszej fazy rozgrywek.

Najwyższy remis w fazie pucharowej Ligi Europy



Hiszpańska Valencia jest również współautorem najwyższego remisu w historii fazy pucharowej Ligi Europy. Mecz ten miał miejsce w 1/8 finału 2009/2010. Wówczas niemiecki Werder Brema zremisował u siebie z Valencią 4:4. Do tej pory na tym etapie rozgrywek nikt nie zbliżył się do takiego rozstrzygnięcia.

8 - tyle bramek padło najwięcej w meczu pucharowym Ligi Europy



Najwięcej bramek w jednym meczu fazy pucharowej Ligi Europy to 8. Tyle właśnie goli oglądaliśmy we wspomnianych meczach:

- Olympique Lyon - AZ Alkmaar 7:1

- Feyenoord Rotterdam - Szachtar Donieck 7:1

- Werder Brema - Valencia 4:4

Do tego osiem goli oglądaliśmy w emocjonującym półfinale w sezonie 2020/2021. Wówczas Manchester United zdemolował przed własną publicznością AS Romę i wygrał 6:2. Do tej pory tylko w tych czterech meczach w fazie play-off Ligi Europy strzelono osiem bramek.

Czy w sezonie 2024/2025 padną nowe rekordy?



Obecne rozgrywki Ligi Europy również zapowiadają się bardzo ciekawie. Liczymy na to, że będziemy świadkami wielu spektakularnych wyników i pięknych goli. Czy padną nowe rekordy fazy pucharowej? Będzie o to trudno, jednak nie jest to niemożliwe. Finał Ligi Europy 2024/2025 zostanie rozegrany na San Mames w Bilbao.

Mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji można oglądać na antenach Polsatu Sport Premium oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport