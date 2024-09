W pierwszym secie to Polka jako pierwsza została przełamana. Miało to miejsce przy stanie 2:2. Chwilę później jednak Linette odpłaciła się rywalce tym samym. Kluczowy okazał się gem przy stanie 5:4 dla zawodniczki z Poznania i serwisie Japonki. W nim lepsza okazała się Linette, która ostatecznie wygrała premierową odsłonę rywalizacji 6:4.

Druga partia nie zaczęła się dobrze dla Polki. Dwukrotnie została przełamana, przez co Uchijima wyszła na prowadzenie 5:1. Linette walczyła jeszcze o odrobienie strat, ale bezskutecznie. Japonka wykorzystała drugą piłkę setową, wygrała 6:4 i doprowadziła do wyrównania w całym spotkaniu.

Stało się jasne, że losy rywalizacji będzie musiał przesądzić trzeci set. Zaczął się on źle dla poznanianki, bo od przegranego serwisu. Później jednak Linette narzuciła swój rytm gry i finalnie dwukrotnie przełamała rywalkę. W końcu przy stanie 5:2 wypracowała sobie pierwszą piłkę meczową, którą jednak Japonka obroniła. Walka w tym gemie była bardzo zacięta i ostatecznie wygrana padła łupem Uchijimy.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W kolejnym gemie Polka serwowała. Jej rywalka dzielnie walczyła o przełamania, lecz ostatecznie ta sztuka jej się nie udała. Linette zmarnowała drugą piłkę meczową, ale wykorzystała trzecią. Polka zwyciężyła i awansowała do trzeciej rundy turnieju w Pekinie. Na tym etapie rywalizacji jej przeciwniczką będzie Jasmine Paolini z Włoch, a zatem jedna z faworytek do końcowego triumfu.

Magda Linette - Mouyuka Uchijima 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)