Niestety, półfinał nie dla Polaka. Wyrównany bój, a później decydował trzeci set

Polsko-monakijski duet był na dobrej drodze do zwycięstwa w super tie-breaku, w którym prowadził już 5-1. Później jednak to rywale wygrali siedem punktów z rzędu i ostatecznie to oni zmierzą się w półfinale z Brytyjczykami Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem.

W singlu w stolicy Japonii startował Hubert Hurkacz, ale odpadł w 2. rundzie.

Alejandro Tabilo/Alex Michelsen - Jan Zieliński/Hugo Nys 7:5, 3:6, 10-7