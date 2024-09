W 9. kolejce ekstraklasy Jagiellonia w Białymstoku wygrała 3:2 z Lechią Gdańsk, a w środę - odrabiając zaległości z 4. kolejki - pokonała na wyjeździe Motor Lublin 2:0. Obecnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli, ma na koncie 18 punktów.

Piast jest siódmy, ma trzy punkty mniej. - Siłą Piasta jest ich dyscyplina, ich charakter, ich konsekwencja w działaniu. I to jest zespół bardzo niewygodny do gry i bardzo nieprzyjemny - mówił Siemieniec w piątek na konferencji prasowej przed wyjazdem do Gliwic.

Nawiązywał do dwóch spotkań, które oba zespoły rozegrały w poprzednim sezonie. - To były mecze bardzo trudne i Piast na pewno jest bardzo trudnym przeciwnikiem, zwłaszcza grając u siebie" - podkreślał. Dodał, że zmiany kadrowe w tym zespole mogą grę ułatwić. "Ale to na pewno nie będzie tak, że całkowicie nam to zadanie ułatwią. Bo jak widzimy w tabeli, Piast nieźle punktuje - powiedział szkoleniowiec białostoczan.

Zapewnił, że choć przed Jagiellonią w krótkim czasie najpierw mecz Ligi Konferencji z FC Kopenhaga, a potem ligowy u siebie z Legią Warszawa, to jednak teraz najważniejsze jest spotkanie z Piastem.

Przed tym meczem Jagiellonia ma problemy z napastnikami; kontuzję leczy Afimico Pululu, urazu głowy doznał już na początku w meczu w Lublinie Lamine Diaby-Fadiga i nie będzie gotowy do gry. W tej sytuacji pierwszym wyborem sztabu szkoleniowego może okazać się 17-letni Alan Rybak, który w spotkaniu z Motorem zastąpił kontuzjowanego Francuza.

- Na pewno chłopak czekał na swoją szansę długo, i dzisiaj to może być jego czas - mówił szkoleniowiec.

W białostockiej drużynie są też inne problemy kadrowe. Wciąż nie jest gotowy do gry portugalski pomocnik Nene, nie wiadomo, czy będzie w pełni zdrowy Darko Churlinov, który pauzuje już od kilku tygodni.

