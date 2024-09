Wiemy, z kim Magda Linette powalczy o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka w 1/8 finału zmierzy się z reprezentantką Rosji Mirrą Andriejewą. 17-latka pokonała w poniedziałek w trzech setach Chorwatkę Donną Vekić.

Magda Linette była sprawczynią największej niespodzianki poniedziałkowej serii gier w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka w trzeciej rundzie pokonała bez straty seta Włoszkę Jasmine Paolini. O ćwierćfinał chińskiego "tysięcznika", nasza zawodniczka zagra z Chorwatką Donną Vekić.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalny występ Magdy Linette! Wyeliminowała jedną z faworytek turnieju

Vekić w spotkaniu trzeciej rundy rywalizowała z młodą i nieobliczalną Mirrą Andriejewą. W pierwszym secie Chorwatka nie dała żadnych szans młodszej o 11 lat rywalce. Rosjanka straciła trzy gemy serwisowe i mimo próby odrobienia straty, nie zdołała dogonić rozpędzonej Vekić. Półfinalistka Wimbledonu świetnie serwowała i sporo ryzykowała na returnie, atakując forhendem drugi serwis Andriejewej. W pierwszym secie przyniosło to Chorwatce znakomity efekt w postaci zwycięstwa 6:4.

W drugiej partii tak kolorowo już nie było. Rosjanka poprawiła statystyki pierwszego serwisu i zmusiła Chorwatkę do gry backhandem. Nie jest najmocniejsza broń 20. tenisistki rankingu WTA, o czym kibice w Pekinie przekonali się bardzo szybko. W kluczowym momencie seta Rosjanka wykorzystała swoją szansę. Przełamała rywalkę i wyrównała stan pojedynku.

O losach meczu zadecydował trzeci set. W czwartym gemie Vekić zaatakowała serwis Andriejewej, przełamując rywalkę i obejmując prowadzenie 3:1. Niestety dla Chorwatki, Rosjanka błyskawicznie odrobiła stratę i obie zawodniczki zaczęły grać tenis zachowawczy, czekając na błąd przeciwniczki. Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowanie aktywniejsza w atakach była Chorwatka.

Chorwatka długo mogła polegać na swoim serwisie, ale podanie zawiodło ją w najgorszym możliwym momencie. W dziewiątym gemie 17-latka odważnie zaatakowała na returnie i po chwili stanęła przed szansą na przełamanie. Rosjanka wykorzystała pierwszego "brejka" i objęła prowadzenie 5:4, serwując na zwycięstwo w spotkaniu.

Rosjanka błyskawicznie rozstrzygnęła ostatniego gema i po prawie dwóch i pół godzinie gry awansowała do czwartej rundy. O awans do ćwierćfinału Andriejewa powalczy z Magdą Linettą. Obie tenisistki mierzyły się do tej pory dwukrotnie. Bilans tych spotkań wynosi 1:1.

Donna Vekić - Mirra Andriejewa 2:1 (3:6, 6:4, 4:6)