To był jeden z najlepszych meczów Magdy Linette w karierze! Polka w dwóch setach rozbiła momentami bezradną Jasmine Paolini w spotkaniu trzeciej rundy turnieju WTA w Pekinie. W drugim secie nasza zawodniczka nie oddała rywalce nawet jednego gema.

To był szalony set. W pierwszej odsłonie pojedynku pomiędzy Magdą Linette a Jasmine Paolini serwis zawodził obie zawodniczki. Polka rozpoczęła spotkanie w znakomitym stylu i dwukrotnie przełamała piątą zawodniczkę rankingu WTA. Prowadzenie 3:0 nie utrzymało się jednak zbyt długo. Podrażniona Włoszka postawiła wszystko na jedną kartę i zaatakowała serwis Polki mocnym returnem. W efekcie odrobiła stratę i objęła prowadzenie 4:3.

Warto jednak zaznaczyć, że Polka od pierwszej piłki była niezwykle skoncentrowana, a odrobienie strat przez rywalkę wynikało z faktu, że Paolini momentami grała swój najlepszy tenis. Słowo "momentami" jest tu kluczowe. Chwilę później Włoszka po raz kolejny straciła koncentrację i w decydującym momencie ponownie straciła podanie. Polka wywalczonej przewagi nie oddała do końca seta i wygrała partię 6:4.

Drugi set to deja vu z pierwszej odsłony. Linette od początku zaatakowała Paolini i to przyniosło efekt już w pierwszym gemie serwisowym Włoszki. Polka wykorzystała pierwszego break pointa i objęła prowadzenie. Warto zaznaczyć, że nasza zawodniczka od początku meczu próbowała "wciągać" rywalkę w dłuższe wymiany. Większość z nich kończyło się punktami dla 45. zawodniczki rankingu WTA. Forhend grany przez środek kortu sprawiał Włoszce ogromne problemy i wprawiał ją w coraz większą irytację. To przełożyło się bezpośrednio na wynik i Polka tak jak w pierwszym secie, objęła prowadzenie 3:0.

Z każdą piłką Włoszka wyglądała na coraz bardziej bezradną i psuła nawet najprostsze piłki. Kibice zgromadzeni na korcie w Pekinie patrząc na wynik mogli przecierać oczy, bo Polka objęła prowadzenie 5:0! Takiej różnicy Paolini nie mogła już zniwelować i w końcówce meczu nawet nie podjęła próby walki z Linette. Znakomicie dysponowana Polka po niespełna półtorej godzinie walki wykorzystała pierwszą piłkę meczową i awansowała do najlepszej szesnastki turnieju. O ćwierćfinał nasza zawodniczka powalczy ze zwyciężczynią meczu Mirra Andriejewa - Donna Vekić.

Magda Linette - Jasmine Paolini 2:0 (6:4, 6:0)