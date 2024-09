Rywalka nawet nie mrugnęła, a już było po meczu. Sabalenka dominuje w Pekinie

Aryna Sabalenka się nie zatrzymuje. Białorusinka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Wiceliderka rankingu rozbiła w dwóch setach bezradną momentami Ashlyn Krueger. Amerykanka w całym meczu ugrała zaledwie cztery gemy.

Dominacja od pierwszej do ostatniej piłki. Tak można opisać to, co działo się o poranku polskiego czasu na korcie w Pekinie. Aryna Sabalenka rywalizowała o czwartą rundę turnieju z Amerykanką Ashlyn Krueger. Białorusinka nawet przez moment nie pozwoliła rywalce marzyć o nawiązaniu równorzędnej walki.

W pierwszym secie trwającym nieco ponad pół godziny wiceliderka rankingu WTA dwukrotnie przełamała rywalkę. To wystarczyło, aby objąć prowadzenie. Co ciekawe, Amerykanka radziła sobie na korcie zaskakująco dobrze. 68. zawodniczka świata popełniała mało błędów, nieźle serwowała, ale i tak nie była w stanie nawiązać równorzędnej walki z Białosinką, która za cel obrała sobie bezpośrednie atakowanie drugiego serwisu rywalki. Znakomity return Sabalenki otworzył przed nią drogę do zwycięstwa w secie.

Drugiego seta Białorusinka rozpoczęła od przełamania. Chwilę później ku zaskoczeniu kibiców zgromadzonych na korcie w stolicy Chin, Amerykanka po raz pierwszy odrobiła stratę. Niestety, radość Krueger nie trwała długo. W trzecim gemie Sabalenka ponownie zaatakowała na returnie i rozbiła serwującą rywalkę. Podrażniona Białorusinka nie dopuściła już przeciwniczki do głosu i do końca seta pozwoliła Krueger na zdobycie jednego gema, wygrywając 6:2.

Było to 14. z rzędu, turniejowe zwycięstwo rozstawionej z numerem pierwszym tenisistki. O ćwierćfinał chińskiego tysiącznika, Sabalenka powalczy z inną Amerykanką - Madison Keys. Obie zawodniczki mierzyły się do tej pory czterokrotnie. Trzy z tych meczów zakończyły się zwycięstwem wiceliderki rankingu WTA.

Aryna Sabalenka - Ashlyn Krueger 2:0 (6:2, 6:2)