Kyrgios nie szczędził lidera rankingu. Ten komentarz wywołał burzę

Sinner stoi w obliczu poważnych zarzutów dopingowych, które mogą zakończyć się surową karą. Światowa Agencja Antydopingowa prowadzi dochodzenie, mające na celu ustalenie, czy Włoch naruszył przepisy dotyczące stosowania zakazanych substancji. 23-letni tenisista broni się, twierdząc, że substancja trafiła do jego organizmu przypadkowo, co jednak nie uspokaja obaw o jego przyszłość w profesjonalnym sporcie.

W obliczu sytuacji, Kyrgios ponownie postanowił zaatakować lidera rankingu ATP w swoim stylu. Australijczyk, który nie raz dawał do zrozumienia, że ma swoje zdanie na temat włoskiego tenisisty, skomentował sytuację w sposób, który wzbudził wiele kontrowersji. Krytycznie odniósł się do tłumaczeń Sinnera, sugerując, że jego wyniki nie mogą być dziełem przypadku, a samo użycie kremu do masażu to niewystarczające wytłumaczenie.

Sprawa 23-latka może zakończyć się dla niego poważnymi konsekwencjami, w tym dyskwalifikacją od roku do dwóch lat. Włoskie media informują, że WADA planuje dążyć do surowszych sankcji, co mogłoby również oznaczać konieczność zwrotu znacznych nagród finansowych zdobytych przez Sinnera w ostatnim czasie. Kyrgios, wykorzystując sytuację, nie tylko wyśmiał rywala, ale również podsycił napięcie wokół tej kontrowersji, co sprawia, że temat dopingowych oskarżeń będzie na czołówkach mediów jeszcze przez dłuższy czas.