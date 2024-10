Po raz drugi z rzędu Legia Warszawa zagra w fazie zasadniczej Ligi Konferencji Europy. Tym razem jednak będzie to faza ligowa, która jest pewną nowością. W czwartek Legioniści zainaugurują ją domowym meczem z Betisem. Jak wygląda plan na ostatnie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego?

Oficjalny trening Legii i kwadrans dla mediów

Plan dnia poprzedzającego mecz Ligi Konferencji Legia Warszawa - Betis jest dopięty na ostatni guzik. Władze klubu z Warszawy nie chcą zostawiać nic przypadkowi. Ponadto muszą respektować regulamin UEFA jako organizatora rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Trzech debiutantów w kadrze Michała Probierza. "Sensacyjne powołania"

W związku z tym ostatni oficjalny trening przed meczem odbędzie się w środę 2 października o godzinie 12:00 w Legia Training Center. Pierwsze 15 minut jednostki treningowej będzie otwarte dla przedstawicieli mediów. Pozostała część zostanie przeprowadzona bez nich. To czas na doszlifowanie niuansów, w tym m.in. stałych fragmentów gry, które mają zaskoczyć defensywę Betisu.

Konferencja prasowa Goncalo Feio

Po treningu na godzinę 14:00 zaplanowano start oficjalnej konferencji prasowej w Legia Training Center. Udział w niej weźmie pierwszy trener Legii Warszawa Goncalo Feio. Do tego pojawi się piłkarz, jego nazwisko zostanie podane kilka godzin wcześniej. Prawdopodobnie trenerowi będzie towarzyszył jeden z wiodących zawodników Legionistów, który powinien znaleźć się w składzie na mecz z Betisem.

Ostatnie godziny na regenerację

Ostatnie godziny środy i pierwsze czwartku to czas na regenerację zawodników przed meczem otwierającym Ligę Konferencji Europy. Ten rozpocznie się w czwartek 3 października o 18:45. To także moment, w którym zawodnicy mogą dojść do optymalnej dyspozycji fizycznej, wyleczyć drobne urazy oraz odpowiednio skoncentrować się przed wyzwaniem, które czeka ich w czwartkowy wieczór.

Plany Betisu przed meczem z Legią

Kalendarz rozgrywek piłkarskich w Europie jest bardzo napięty. W związku z tym gracze Betisu nie będą mieli zbyt wiele czasu na aklimatyzację w Warszawie. W polskiej stolicy powinni pojawić się dzień przed meczem.



Oficjalna konferencja prasowa Betisu została zaplanowana na godzinę 18:15 na Stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. Tam pojawią się trener Manuel Pellegrini i jeden z piłkarzy. Na godzinę 19:00 zaplanowano start ostatniego oficjalnego treningu Hiszpanów przed meczem z Legią. Zgodnie z protokołem pierwsze 15 minut będzie otwarte dla przedstawicieli mediów.

Trudne zadanie przed Legią

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór stanie przed trudnym zadaniem, jeżeli chce zdobyć punkty z Betisem. Faworytami są Hiszpanie. W ich składzie nie brakuje gwiazd. Zespół z Warszawy udowadniał już jednak, że stać go na sprawienie niespodzianki. Tak było rok temu, gdy pokonał m.in. Aston Villę. Spotkanie Legia - Betis oraz inne mecze Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 można oglądać na sportowych antenach Polsatu i na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport