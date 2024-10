Magazyn #7Strefa: Gdzie obejrzeć?

W każdy piątek zapraszamy na siatkarski Magazyn #7Strefa, nie mogło być inaczej tym razem. Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsatsport.pl i online w Polsat Box Go. Po zakończeniu Magazynu #7Strefa będzie on dostępny w całości na kanale YouTube Polsatu Sport.

4 października gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będą Joanna Kaczor-Bednarska, Piotr Gruszka oraz Wojciech Żaliński.

W pierwszej części nawiążemy do sukcesu Grzegorza Łomacza i jego 500. występu na parkietach PlusLigi. Jednak nie jest on jedynym zawodnikiem, który tego dokonał, dlatego nie zabraknie też sylwetek pozostałych członków tego kilkuosobowego klubu.

Nie zabraknie też tradycyjnego kącika z newsami z TAURON Ligi i PlusLigi, który poprowadzi Bożena Pieczko. Natomiast Jakub Bednaruk przeanalizuje najciekawsze wydarzenia z siatkarskich boisk z ostatniego tygodnia.

Razem z wygranym meczem siatkarek zespołu PGE Grot Budowlani Łódź w kwalifikacjach do Ligi Mistrzyń 2024/25, powracają europejskie puchary. Cofniemy się na chwilę do przeszłości i wspomnimy o największych sukcesach polskich klubów, a także sprawdzimy, co nas czeka w najbliższym sezonie.

Początek Magazynu #7Strefa o godz. 16:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl. Całość do obejrzenia na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube po zakończeniu programu.

PJ