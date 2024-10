FC Barcelona podjęła decyzję ws. Szczęsnego! Wszystko jasne

W niedzielę Barcelony zmierzy się na wyjeździe z Alaves. Wiemy już, że wystąpi w nim maksymalnie jeden Polak i będzie nim Robert Lewandowski. Trener "Blaugrany" Hansi Flick poinformował na konferencji prasowej, że Szczęsny nie znajdzie się w kadrze meczowej, a między słupkami stanie Inaki Pena.



- Szczęsny jest w bardzo dobrej formie. Dobrze jest mieć jego doświadczenie i jakość. Wniesie dużo, ale potrzebuje czasu - przyznał Niemiec.



To oznacza, że na debiut Szczęsnego trzeba będzie poczekać do co najmniej 20 października. Wtedy Barcelona zagra z Sevillą.

Szczęsny w wieku 16 lat przeszedł z Legii Warszawa do akademii Arsenalu. W seniorskim futbolu grał w ekipie "Kanonierów" właśnie, angielskim Brentfordzie oraz włoskich Romie i Juventusie Zdobył wiele trofeów, m.in. po trzy razy mistrzostwo i Puchar Włoch.

W drużynie narodowej rozegrał 84 mecze, najwięcej spośród golkiperów. Zadebiutował 18 listopada 2009 w towarzyskim spotkaniu z Kanadą w Bydgoszczy (1:0). Był uczestnikiem mistrzostw Europy w 2012, 2016, 2021 i 2024 roku oraz mistrzostw świata 2018 i 2022.

Jego ostatnim oficjalnym występem był mecz Euro 2024, w którym Biało-Czerwoni 21 czerwca ulegli w Berlinie Austriakom 1:3.