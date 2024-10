Ekspert w ogniu krytyki. Wypominają mu słowa o Robercie Lewandowskim

Hamann, który jako zawodnik zdobył z Bayernem Monachium dwa mistrzostwa, Puchar Niemiec i Puchar UEFA, wypowiedział się ostatnio na temat Harry'ego Kane'a na łamach telewizji Sky, mówiąc, iż Anglik nadal nie pokazał, że jest wart zapłaconych za niego 110 milionów euro. Snajper ma - według "Didiego" - regularnie zawodzić w najważniejszych spotkaniach.

ZOBACZ TAKŻE: Syn Wojciecha Szczęsnego zaskoczył szczerością. Tak skomentował transfer do Barcelony (WIDEO)

- Mówiłem to już po niedawnych mistrzostwach Europy i teraz mogę powtórzyć, że nadal czekam na to, by udowodnił, że jest wart ponad 100 milionów euro. Kane nie został sprowadzony po to, żeby strzelał hat-tricki z Darmstadt, tylko po to, by trafiał do siatki w meczach z Bayerem Leverkusen i Aston Villą. A póki co tego nie robi - powiedział były reprezentant Niemiec.

Słowa byłego gracza monachijskiego klubu rozsierdziły Maksa Eberla, dyrektora sportowego Bayernu. Tym bardziej, że Harry Kane nie jest pierwszym piłkarzem, którego Hamann wziął na celownik. Przed ligowym meczem w Kilonii "Didi" skrytykował Jamala Musialę.

- On jest jak szumy uszne: pojawia się co kilka dni. Ale pamiętam, jak w 2019 roku powiedział, że Bayern będzie miał problemy z Robertem Lewandowskim, a Polak w sezonie 2019/2020 zdobył z klubem sześć trofeów. Jego krytykę traktuję więc jak dobry omen - skomentował Eberl.

Harry Kane w bieżącym sezonie rozegrał w barwach Bayernu 8 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst.