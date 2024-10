Robert Lewandowski może zaliczyć do bardzo udanych początek nowego sezonu. Kapitan reprezentacji Polski regularnie trafia do siatki i jest absolutnym liderem FC Barcelona. Według relacji hiszpańskich mediów, to sprawia, że "Duma Katalonii" wykorzysta specjalny zapis w umowie i przedłuży kontrakt z 36-latkiem do 2026 roku!

Przypomnijmy, że Polak trafił do stolicy Katalonii w 2022 roku z Bayernu Monachium. Podpisał czteroletni kontrakt, ale ze specjalną klauzulą, która mówi o konieczności rozegrania co najmniej 55 procent meczów w trzecim sezonie gry, aby umowa mogła zostać wypełniona do końca. W innym przypadku klub zastrzegł sobie prawo do rozwiązania kontraktu.

Lewandowski właśnie rozpoczął swój trzeci sezon w Barcelonie i wszystko wskazuje na to, że wypełni warunek zawarty w klauzuli z nawiązką. Polak bowiem nie tylko gra regularnie w pierwszym składzie, gdzie zapis w umowie mówi o co najmniej 45-minutowych występach, ale jest także najlepszym strzelcem zespołu. Ba, z siedmioma golami jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga i walczy o drugą w karierze koronę króla strzelców tych rozgrywek.

Dzięki wysokiej formie "Lewego", ekipa Hansiego Flicka jest liderem tabeli, a ostatnio efektownie zwyciężyła u siebie Young Boys 5:0 w Lidze Mistrzów. Tam nasz napastnik też dorzucił dwa gole. W sumie dla "Blaugrany" zdobył w tym sezonie dziewięć goli w dziesięciu spotkaniach. Dorzucił jeszcze dwie asysty.

Kataloński "Sport" jest przekonany, że taka forma Lewandowskiego sprawi, że klub z chęcią przedłuży z nim współpracę do 2026 roku. Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego podkreślają, że mimo 36 lat na karku, były piłkarz Znicza Pruszków jest w kapitalnej formie i wciąż głodny bramek. Duży wpływ na to ma przyjście do zespołu Flicka, pod wodzą którego Polak rozgrywał najlepsze mecze w karierze w barwach Bayernu.

Żurnaliści ucinają spekulacje, które pojawiają się dotychczas pod adresem Lewandowskiego. Mowa o przenosinach do Arabii Saudyjskiej czy USA. Przynajmniej nie do 2026 roku. "Lewandowski chce pozostać na topie dopóki pozwoli mu na to jego ciało. Wciąż jest głodny gry. Sielankowa współpraca klubu z Polakiem na razie nie ma końca. Klub nie ma jeszcze planów szukania nowej "9"" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Lewandowski rozegrał dla Barcelony już 105 meczów, w których zdobył 68 bramek i zanotował 19 asyst.