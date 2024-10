Piłkarze Jagiellonii sprawili sensację, dostrzegła ich cała Europa. Jedno zwraca uwagę

Jagiellonia Białystok zadebiutowała w fazie zasadniczej Ligi Konferencji z przytupem. Piłkarze Adriana Siemieńca pokonali na wyjeździe 2:1 faworyzowaną FC Kopenhaga. To osiągnięcie zostało dostrzeżone w całej futbolowej Europie. Przy okazji międzynarodowi eksperci zwrócili uwagę na jedną rzecz - rynkowe wartości poszczególnych graczy z Białegostoku. Jak kształtują się one na tle innych drużyn występujących w Lidze Konferencji?

Łączna wartość piłkarzy Jagiellonii Białystok

Na ile jest wyceniana cała kadra Jagiellonii Białystok? Pod uwagę weźmiemy kwoty publikowane na portalu transfermarkt.de, który od lat uznawany jest za wiarygodne źródło w tym obszarze.

W przeddzień startu fazy ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 kadra mistrza Polski wyceniana jest na 15,95 miliona euro. To jeden z najniższej wycenianych zespołów w całych rozgrywkach, co w zasadzie nie dziwi, ponieważ Jagiellonia Białystok to pucharowy nowicjusz, który dopiero pisze swoją historię w Europie.

Najwyżej wyceniani piłkarze Jagiellonii Białystok

W kadrze Jagiellonii Białystok znajduje się dwóch piłkarzy, których wartość rynkowa szacowana jest na 1,5 miliona euro. W tym gronie znajdują się napastnicy Afimico Pululu z Angoli oraz Darko Czurlinow z Macedonii Północnej. Ten drugi jest wypożyczony z angielskiego FC Burnley.



Wycena ta nie robi wrażenia na czołowych zespołach uczestniczących w Lidze Konferencji, gdzie niektórzy piłkarze są więcej warci, niż cała drużyna mistrza Polski. Jednak Białostoczanie to kopciuszek na arenie międzynarodowej, który chce sprawić niespodziankę.

Kto jeszcze wyceniany jest powyżej miliona euro?

Jagiellonia Białystok ma jeszcze czterech zawodników, których wartość rynkowa szacowana jest na 1,2 miliona euro. W tym gronie znajduje się m.in. obrońca Mateusz Skrzypczak, który po raz pierwszy w karierze dostał powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski. Ponadto taką wartość rynkową przedstawiają również Portugalczyk Nene, Czech Michal Sacek i Słowak Peter Kovacik, który przebywa na wypożyczeniu z włoskiego Como 1907.



Kolejne miejsca w zestawieniu najwyżej wycenianych piłkarzy Jagiellonii Białystok zajmują:



• Adrian Dieguez (Hiszpania) - 0,7 miliona euro,

• Joao Moutinho (Portugalia, wypożyczony ze Spezia Calcio) - 0,7 miliona euro,

• Kristoffer Hansen (Norwegia) - 0,6 miliona euro,

• Lamine Diaby-Fadiga (Francja, wypożyczony z Paris FC) - 0,6 miliona euro,

• Jarosław Kubicki - 0,55 miliona euro.

Najwyżej wyceniany zespół w Lidze Konferencji

Oczywiście Jagiellonii Białystok daleko do potentatów występujących w tym sezonie w Lidze Konferencji. Najwyżej wyceniana jest Chelsea. Wartość jej kadry to aż 954,2 miliona euro. Skład włoskiej Fiorentiny wyceniono na 265,7 miliona euro. Wysoko jest też hiszpański Betis, wartość tej drużyny to 189,4 miliona euro.



Dla porównania wycena kadry drugiego z polskich uczestników fazy ligowej Ligi Konferencji - Legii Warszawa - to 26,4 miliona euro. Na szczęście w piłce nożnej pieniądze nie grają. Mecze fazy ligowej Ligi Konferencji w sezonie 2024/2025 obejrzysz na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.