Były bramkarz o decyzji Szczęsnego: Gdyby Barcelona odezwała się do mnie, a nie do niego...

Były bramkarz między innymi Fiorentiny, Nantes, Lyonu i Milanu ogłosił decyzję o zawieszeniu rękawic na kołku mniej w podobnym czasie, co były reprezentant Polski. Ostatnim klubem w karierze 38-latka była saudyjska Abha.

Tatarusanu, zapytany przez rumuńskich dziennikarzy o to, czy - wzorem Szczęsnego - również zdecydowałby się na tak szybki powrót z piłkarskiej emerytury, odparł, że gdyby tylko dostał taką propozycję, nie zastanawiałby się ani chwili.

- Gdyby Barcelona odezwała się do mnie, a nie do niego, nawet nie myślałbym o emeryturze. Pod względem fizycznym jestem w dobrej formie, być może najlepszej w życiu. Ale podjąłem przemyślaną decyzję. Nie chciałem tracić czasu, podpisując kolejne roczne kontrakty tylko po to, by być w jakimś klubie. Nie chciałem, by ludzie w pewnym momencie zaczęli o mnie mówić, że nie wiem, kiedy odejść - powiedział Tatarusanu w rozmowie z rumuńską PRO TV.

74-krotny reprezentant Rumunii, zapytany o to, z czego ze swojej kariery jest najbardziej dumny, znów zdobył się na żart i odparł: "Nauczyłem się bardzo dobrze mówić po włosku i francusku, no i potrafię elegancko się ubrać".