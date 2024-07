Skandaliczne sceny! Były piłkarz Ekstraklasy pobił się z klubowym kolegą!

Jak podaje rumuński "Sport", zarzewiem konfliktu była dość ostra dyskusja piłkarzy "Żółtych Wilków" na temat trudnej sytuacji finansowej klubu i sporych opóźnień w wypłatach. Drużyna podzieliła się na dwa obozy: część zespołu chciała mimo wszystko kontynuować przygotowania do sezonu, inni z kolei mieli namawiać pozostałych do tego, by zawodnicy - w ramach protestu - nie wychodzili na treningi. Zdaniem rumuńskiej prasy, w tej drugiej grupie był Hanca. Jego zachowanie miało nie spodobać się Valentinowi Ticu, który wbił koledze szpilkę, że ten nie buntował się, gdy problemy z wypłatami zdarzały się za kadencji prezesa, którego były as Cracovii miał popierać.

"Ticu zarzucił klubowemu koledze, że ten siedział cicho, gdy prezesem Petrolulu był Marian Copilu. Była to wyraźna aluzja do tego, że Hanca miał popierać właśnie tego działacza, choć za jego kadencji klub borykał się z takimi samymi problemami. Hanca odpowiedział mu w bardzo ostry sposób, a rozwścieczony Ticu powalił go na ziemię dwoma celnymi ciosami. Bójkę przerwali dopiero pozostali zawodnicy, którym udało się rozdzielić walczących" - podaje "Sport".

Zarządowi Petrolulu udało się w piątek (12 lipca) rozwiązać część problemów. Dzięki przelewowi od nowego sponsora klub wypłacił zawodnikom część zaległości i drużyna ma przystąpić do rozgrywek ligowych.

Pierwszy mecz nowego sezonu "Żółte Wilki" rozegrają w poniedziałek (15 lipca) przeciwko Glorii Buzau.