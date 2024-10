Polacy poznali rywali w Pucharze Davisa. Teraz czekają na kolejne informacje

Reprezentacja Polski zagra w 2025 roku z Gruzją na wyjeździe w spotkaniu Pucharu Davisa o miejsce w Grupie Światowej I. Zostanie ono rozegrane na przełomie stycznia i lutego. Losowanie fazy play off na przyszły sezon odbyło się w poniedziałek w londyńskiej siedzibie Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).

To gospodarz dokona wyboru dokładnego terminu dwudniowej rywalizacji, czy toczyć się będzie w dniach 31-stycznia i 1 lutego (piątek-sobota), czy tez w dniach 1-2 lutego (sobota-niedziela). Również w gestii strony gruzińskiej będzie wskazanie dokładnego miejsca rozgrywania meczu i nawierzchni kortu.

Podczas poniedziałkowej ceremonii Polacy, zajmujący 41. miejsce w rankingu narodowych drużyn ITF, byli rozstawiona w pierwszym koszyku, jako rozstawieni z numerem 13., wśród zespołów do których dolosowywano kolejno rywali. Dlatego poznali swoich lutowych rywali jako ostatni. Zespół Gruzji jest sklasyfikowany na 61. pozycji na świecie.



Będzie to dopiero drugi pojedynek tych drużyn, poprzednie w lipcu 2008roku w Gdyni zakończyło się zwycięstwem Gruzinów 3:2. Decydujący punkt w piątym meczu zdobył Lado Czikladze pokonując obecnego kapitana reprezentacji Polski Mariusza Fyrstenberga 7:5, 7:6 (7-3), 7:6 (8-6).



Po pierwszym dniu rywalizacji na korcie ziemnym Arki Gdynia był remis 1:1, ponieważ Michał Przysiężny uległ Irakliowi Łabadze 6:3, 3:6, 4:6, 4:6, a Łukasz Kubot pokonał Łabadze 7:5, 6:4, 6:2. W sobotę punkt na 2:1 zdobył debel Fyrstenberg i Marcin Matkowski pewnie ogrywając duet Czikładze-Łabadze 6:1, 6:2, 6:4.

Jednak w pierwszym niedzielnym pojedynku do wyrównania doprowadził Łabadze, wygrywając zacięty pięciosetowy maraton z Kubotem 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 4:6.

W tym sezonie reprezentacja Polski pokonała w fazie play off w lutym Uzbekistan 4:0 na wyjeździe i awansowała do Grupy Światowej I. Jednak we wrześniu przegrała w Zielonej Górze z 21. w rankingu narodowych drużyn ITF Koreą Południową 1:3.



W składzie gospodarzy wystąpili zawodnicy LOTTO PZT Team: Kamil Majchrzak (Mer Warszawa), Maks Kaśnikowski (CKT Grodzisk Maz.), Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań), Jan Zieliński (CKT Grodzisk Maz.) i Martyn Pawelski (KS Górnik Bytom), który w swoim debiucie w kadrze zdobył punkt w ostatnim meczu. (Fot. Michał Jędrzejewski)

Informacja prasowa