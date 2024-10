Polska tenisistka skomentowała swój sukces. Pojawiło się rozczulające zdjęcie

Magdalena Fręch awansowała na 27. miejsce w rankingu WTA. Jest to najwyższy wynik w karierze Polki, która w ostatnim czasie rewelacyjnie prezentuje się na korcie. Łodzianka postanowiła skomentować swój sukces. Nie kryła wzruszenia.

W poniedziałek opublikowano najnowszy ranking WTA. Będąca w kapitalnej formie Fręch awansowała w nim na najwyższe w karierze miejsce - 27. Prowadzenie utrzymała Iga Świątek, której przewaga nad Aryną Sabalenką topnieje jednak z tygodnia na tydzień.

Niespełna 27-letnia tenisistka z Łodzi jest w życiowej formie. Po zwycięstwie w Guadalajarze ostatnio dotarła do 1/8 finału turnieju w Pekinie i zanotowała kolejny awans na najwyższe miejsce w karierze - 27. Co więcej, w poniedziałek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polska tenisistka pokonała japońską kwalifikantkę Mai Hontamę 6:0, 6:4. Spotkanie trwało godzinę i 19 minut.

Po zakończeniu tego meczu Fręch postanowiła zabrać głos w sprawie swojego historycznego awansu. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z dzieciństwa, które uraczyła wzruszającym opisem.

"Po prostu mała dziewczynka z wielkimi marzeniami! Top 30 zdobyte! #27 na świecie! Jestem mega dumna z tego, co udało mi się osiągnąć do tej pory i najważniejsze - świetna część tej podróży z uśmiechem na twarzy! Od 2 kortów w szkole po wielkie stadiony na całym świecie! Dla jednych to dużo dla innych za mało, ale piszę tylko swoją historię" - można przeczytać na profilu łodzianki.

45. miejsce w rankingu utrzymała Magda Linette.