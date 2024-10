Reakcja żony Piotra Zielińskiego mówi wszystko. "Miał rację"

Kilka miesięcy temu Zieliński zamienił Napoli na Inter Mediolan. Doświadczony pomocnik przeniósł się do tego klubu na zasadzie wolnego transferu, po ośmiu latach opuszczając południe kraju. Jak się okazało, wygląda na to, że pogoda w nowym miejscu - na północy Włoch - nie do końca odpowiada jego partnerce.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zdradza sekrety swojej formy. "W piłce czasami potrzeba cierpliwości"

We wtorek jego żona zamieściła na Instagramie wymowny wpis.



"Ten, kto powiedział, że na północy ciągle pada, miał rację..." - napisała Zielińska.

Zieliński gra we Włoszech od 2011 roku, kiedy zamienił juniorski zespół Zagłębia Lubin na Udinese. Następnie przebywał na wypożyczeniu w Empoli, a w latach 2016-2024 grał w Napoli, zdobywając jako piłkarz tego klubu między innymi mistrzostwo Włoch. Jak na razie w Interze zanotował sześć występów.

Polsat Sport