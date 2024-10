Pierwsza tercja ułożyła się bardzo dobrze dla oświęcimian. Gola na 1:0 strzelili w 11. minucie gry. Krążek do siatki skierował Calle Ackered. Prowadzenie Re-Plast Unii mogłoby być wyższe, ale w 18. minucie trafienie dla zespołu mistrza Polski zostało anulowane z powodu przewinienia. Ostatecznie po pierwszej części gry polska drużyna prowadziła jedną bramką.

Hokeiści z Oświęcimia źle rozpoczęli drugą tercję. Już po dwóch minutach goście z Niemiec doprowadzili do wyrównania. Autorem trafienia był Elis Hede. Strata gola nie podziałała negatywnie na zawodników Re-Plast Unii. W 30. minucie gry ponownie wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył kapitan zespołu Krystian Dziubiński.

Tuż przed końcem drugiej tercji gospodarze strzelili gola na 3:1. Tym razem wykorzystali grę w przewadze, a akcję bramkową wykończył Daniel Olsson Trkulja. Przed rozpoczęciem trzeciej części zmagań oświęcimianie mieli dwa trafienia więcej niż przeciwnicy.

W trzeciej tercji niemiecka drużyna próbowała jeszcze znaleźć sposób na przełamanie defensywy Re-Plast Unii. Mistrz Polski bronił się jednak bardzo szczelnie i nie pozwolił na choćby zmniejszenie straty. W ostatnich sekundach meczu Tigers wycofali bramkarza. Oświęcimianie skrzętnie to wykorzystali. Celnie do pustej bramki na 4:1 strzelił Henry Karjalainen. Mistrz Polski pokonał wyraźnie faworyzowanego rywala i przeskoczył na miejsce premiowane awansem do fazy play-off hokejowej Ligi Mistrzów.

Re-Plast Unia Oświęcim - Straubing Tigers 4:1

Bramki: Ackered 11, Dziubiński 30, Olsson Trkulja 40, Karjalainen 60 - Hede 22