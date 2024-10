Płocczanie kiepsko rozpoczęli rozgrywki Ligi Mistrzów sezonu 2024/25. Podobnie jak przed rokiem, drużyna przegrywa swoje spotkania. W sezonie 2023/24, dopiero w 6. kolejce zanotowała pierwsze zwycięstwo.

W trzech kolejkach Orlen Wisła przegrała ze Sportingiem w Lizbonie 29:34, z Dynamem Bukareszt u siebie 26:28 i również u siebie z Paris Saint-Germain 23:24.

Najbliższy rywal płockiej drużyny zadebiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2011/2012 i zakończył rozgrywki na awansie do Final Four. W półfinale "Lisy" przegrały z THW Kiel 24:25. W sezonie 2012/2013 berlińska ekipa odpadła na etapie 1/8 finału, w starciu z hiszpańskim Atletico Madryt, a kolejne lata drużyna spędziła w Pucharze EHF. W sezonie 2013/2014 Fuchse zajęło 3. miejsce, zaś rok później zdobyło puchar, pokonując w finale HSV Hamburg 30:27.

W sezonie 2016/2017 drużyna dotarła do finału, gdzie przegrała w finale z Frisch Auf Goeppingen 22:30, a w kolejnych rozgrywkach Füchse ponownie wywalczyło Puchar EHF, wygrywając w finale z francuskim Saint-Raphael Var Handball 28:25.

Fuchse Berlin dwukrotnie wygrało Super Globe. W 2015 zwyciężyło w finale z Veszprem 28:27, a w 2016 pokonało Paris Saint-Germain 29:28.

W tym sezonie, wicemistrzowie Niemiec wygrali w Lidze Mistrzów dwa pojedynki z ostatnimi drużynami tabeli grupy A, z Fredericią 38:32 i z Eurofarmem Pelister 30:22. Przegrali u siebie w 1. kolejce z Veszprem 31:32.

Ostatnie spotkanie obydwu drużyn odbyło się w fazie grupowej Ligi Europejskiej EHF w sezonie 2021/22. "Lisy" wygrały wówczas wyjazdowy mecz w Płocku 28:24, przegrali rewanż w Berlinie 29:30.

„Fuchse Berlin to zespół, który bardzo się rozwinął, zwłaszcza od czasu, gdy podpisali kontrakt z Mathiasem Gidselem. Aktualnie są jedną z najlepszych drużyn w Bundeslidze, zajmują drugie miejsce w tabeli. W tym sezonie mają niezwykle silny zespół” - zdradza Xavi Sabate, trener Orlen Wisły Płock.

Wychowanek GOG Handbold Mathias Gidsel występuje w barwach niemieckiej drużyny od 2020 roku. W swoim CV ma złoty medal Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu i srebrny w Tokio 2020. Dwukrotnie z reprezentacją Danii zdobywał mistrzostwo świata, w 2021 i 2023 oraz brąz w mistrzostwach Europy w 2022.

Płocki trener zapowiada: „To będzie dla nas trudny mecz, ale nasz zespół pracuje bardzo dobrze. W tej chwili jesteśmy bez punktów, ale to początek i wiemy, że punkty przyjdą. Mamy ambicję i jedziemy do Berlina, nie mając nic do stracenia. Chcemy sprawić niespodziankę – powiedział Xavi Sabate.

Orlen Wisła do Berlina pojechała swoim klubowym autokarem już we wtorek. Przed wyjazdem rozgrywający drużyny Mitja Janc zapowiedział, że to będzie bardzo trudne, ale interesujące spotkanie.

„Fuchse to bardzo dobry zespół z wielkimi ambicjami i wybitnymi zawodnikami. Grają nowoczesną i bardzo szybką piłkę ręczną, zdobywając wiele bramek. Tak czy inaczej, jedziemy tam, aby pokazać się z jak najlepszej strony, walczyć do końca i wygrać oraz zdobyć pierwsze punkty” - powiedział.

Na oficjalnej stronie niemieckiego klubu można znaleźć opinię o płockiej drużynie trenera Jarona Siewerta. „Płock to silny fizycznie zespół, który jest bardzo dobrze ustawiony taktycznie. Oblicze zespołu zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku lat w wyniku uzupełnień. Mają mocny duet bramkarzy. Ich atutem jest obrona. Musimy być zdolni do cierpienia, ale nie możemy pozwolić, aby trudności fizyczne odrywały nas od koncepcji gry. Musimy utrzymać nasze tempo i szybki styl gry. W czwartek chcemy odnieść kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów na oczach naszych fanów” - stwierdził.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fuchse Berlin - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

BS, PAP