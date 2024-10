Sensacyjne powołanie Michała Probierza. Co wiemy o debiutancie, na którego postawił selekcjoner?

Bez dwóch zdań to największa sensacja w powołaniach Michała Probierza na najbliższe mecze Ligi Narodów. Maxi Oyedele zagrał dosłownie jeden mecz w Ekstraklasie i wpadł w oko selekcjonerowi. Kim jest młody pomocnik Legii Warszawa?

Od dziecka związany z Manchesterem United

Maxi Oyedele przyszedł na świat 7 listopada 2024 roku w angielskim Salford. Ma polsko-nigeryjskie korzenie, jednak przez całe dotychczasowe życie mieszkał w Anglii. Od młodości przejawiał talent do piłki nożnej.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie polskiego piłkarza. "Robiłem rachunek sumienia"

W wieku ośmiu lat dołączył do szkółki legendarnego Manchesteru United. To z tym klubem związany był do 2024 roku. Nie doczekał się jednak na oficjalny debiut. Grał tylko w meczach towarzyskich, w których prezentował się przynajmniej solidnie. Nieco jednak zabrakło, aby dostał szansę w meczu o stawkę.

Wypożyczenia do niższych lig w Anglii

W karierze seniorskiej Maxi Oyedele był wypożyczany do niższych lig w Anglii. Najpierw grał w Altrincham, ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Forest Green Rovers F.C. Miał jednak problemy z przebiciem się do składu w drużynach, w których stawia się przede wszystkim na siłę fizyczną.

W okresie przygotowawczym do sezonu 2024/2025 pojechał z Manchesterem United na tournee i zdaniem ekspertów prezentował się porządnie. Nieoczekiwanie jednak "Czerwone Diabły" zrezygnowały z jego usług.

Transfer do Legii Warszawa

Młodym pomocnikiem zainteresowała się Legia Warszawa. Szczegóły dopięto bardzo szybko. Maxi Oyedele podpisał ze stołecznym klubem trzyletni kontrakt, a transfer ogłoszono oficjalnie 22 sierpnia 2024 roku.

Na debiut w Legii czekał do 9. kolejki Ekstraklasy, gdy dostał nieco ponad 20 minut w wyjazdowym meczu z Pogonią Szczecin. Od tego czasu zagrał od pierwszej minuty we wszystkich trzech meczach Legii poprzedzających zgrupowanie reprezentacji Polski.

Sensacyjne powołanie do kadry

Maximilian Oyedele zagrał niespełna 100 minut w Ekstraklasie i od razu zasłużył na powołanie do seniorskiej reprezentacji. Wpadł w oko Michałowi Probierzowi. Nie ma jeszcze 20. lat, a przed nim możliwy debiut w Lidze Narodów w meczach na Stadionie Narodowym.

Dla Oyedele występ z orzełkiem na piersi nie będzie nowością. Z młodzieżowymi reprezentacjami Polski związany jest od 2022 roku. Jeszcze jednak nigdy nie znalazł się w tak bardzo ważnym zgrupowanie.

Redakcja